Averile primarilor din București. Negoiță, cu datorii de sute de milioane la stat, dar cu numeroase terenuri și case

Declarațiile de avere ale primarilor din București arată că unii edili au reușit să agonisească mulți bani și să strângă numeroase proprietăți, în timp ce unii duc o viață mai modestă.

Primarul general, Nicușor Dan, a avut un singur venit, adică salariul care în 2022 s-a ridicat la 195.910 lei. Edilul nu deține pe numele său vreo casă sau apartament, dar are o mașină, an de fabricație 1986, și un teren intravilan la Predeal. Nicușor Dan a împrumutat o persoană cu 20.000 de euro, dar are un credit bancar de 100.000 de euro, plus două datorii la persoane fizice, al căror cuantum e de 52.000 de lei.

Bani mulți, datorii și mai multe

Averea care atrage cea mai mare atenție e a lui Robert Negoiță, edilul de la Sectorul 3. A avut un salariu de doar 185.736 de lei în 2022, la care se adaugă 23.000 de lei de la Comitetul Regiunilor. Negoiță are patru case de locuit (3 în Voluntari și una în Constanța), 16 terenuri intravilane în Popești Leordeni, câte trei intravilane în București și Voluntari, un intravilan în Constanța și unul în Afumați. Negoiță are acțiuni și părți sociale în valoare de 52 de milioane de lei, însă datoriile sunt de sute de milioane de lei. La ANAF a strâns datorii (în 14 ani) de aproximativ 269 de milioane lei, 4,7 milioane euro către o bancă, circa 11 milioane de lei către trei companii, plus 4,7 milioane de lei către diferite primării.

Clotilde Armand are și ea o situație financiară bună. Cu un salariu anual de 175.770 de lei, dar și economii de circa 132.000 de lei și 87.000 de euro, primarul de la Sectorul 1 are în fonduri de investiții aproximativ 190.000 de lei, 110.000 de euro și 17.000 de dolari. În declarația de avere mai figurează două apartamente în București, precum și două case, dar și șase terenuri intravilane, dintre care trei în București. Clotilde Armand mai deține două autoturisme (fabricate în 2005 și 2010), dar și colecții de tablouri de evaluate la 15.000 de euro și bijuterii, și obiecte de aur evaluate la 3.000 de euro.

Radu Mihai, tot de la USR, dar la cârma Sectorului 2, a avut venituri de 160.745 din salariu, iar 12.000 de lei din chirie. Mihaiu are două apartamente în București, un teren intravilan în același oraș, economii de aproximativ 180.000 de lei și 7.300 de euro, dar și împrumuturi date de 620.000 de lei și 101.000 euro, în timp ce datoria la o bancă se ridică la 35.000 de euro.

Obiecte de artă de mii de euro

Primarul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, a avut mai multe venituri în 2022: 130.632 de lei de la primărie, dar și dividende de 291.391 de lei. Edilul are o casă de locuit și un apartament în București, precum și două terenuri intravilane (unul în București, unul în Câmpina). Valoarea bijuteriilor, ceasurilor și tablourilor e estimată la 15.000 de euro, în timp ce economiile declarate sunt de aproximativ 53.000 de lei. Băluță are acordat un împrumut de 50.000 de lei, iar datoria către o bancă se ridică la 100.000 de lei.

Edilul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, a avut 164.268 de lei din salariu, 2.880 de euro din închirierea unui apartament, deține un apartament în București și jumătate din altul, un teren intravilan în județul Ilfov, dar și 50% dintr-un teren agricol în județul Dâmbovița. Economiile acestuia ajung la circa 36.000 de euro și 24.000 de lei, iar fondurile de investiții sunt de 90.000 de lei. Datoria către bancă se ridică la 46.000 de euro.

Cristian Popescu Piedone, primarul recent reinstalat la Sectorul 5, nu și-a depus încă declarația de avere.