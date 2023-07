Ce averi au șefii din Justiție: de la venituri de zeci de mii de lei la obiecte prețioase și case de vacanță

Liderii din zona Justiției, care zilele acestea contestă reforma pensiilor speciale, au averi pe măsura funcției și a remunerației lor, dat fiind că sunt printre cel mai bine plătiți bugetari din România.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Grădinaru, a încasat venituri salariale și alte drepturi de natură salarială de 420.345 de lei de la Înalta Curte de Casație și Justiție, un salariu de 28.398 de lei de la Curtea de Apel București, suma de 28.542 de lei pentru activitate formare din partea Institutului Național al Magistraturii. De asemenea, a încasat în 2022 și suma de 17.739 de lei pentru activitate formare din partea Școlii Naționale de Grefieri și un salariu de 27.444 de lei de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir“ din București. De asemenea, Daniel Grădinaru a avut și un venit de de 45.535 de lei din partea Consiliului Superior al Magistraturii și drepturi de autor din partea Editurii CH Beck de 215 lei.

Grădinaru deține o casă de locuit în Chiajna (Ilfov) și un apartament de 73 de metri pătrați în București, precum și un teren intravilan în Chiajna. Posesor a trei autoturisme (fabricate în 2013, 2014 și 2019), nu are declarate venituri în conturi, însă a menționat trei credite: unul scadent în anul 2030, de 56.000 de euro, unul scadent în anul 2037 de 35.000 de euro și altul scadent în 2024 de 110.000 de lei.

Secundul său, Daniel Horodniceanu, a încasat în anul 2022 un salariu de la DIICOT de 278.181 lei. De asemenea, acesta a primit și venituri nete aferente anilor anteriori, în valoare de 48.010 lei. Horodniceanu a încasat și suma de 19.101 lei din partea CSM. Vicepreședintele CSM deține două terenuri intravilane și un teren agricol în județul Iași, dar și un teren intravilan în județul Neamț. Horodniceanu are o casă de locuit în județul Iași și una de vacanță în Neamț. De asemenea, magistratul are două autoturisme: unul fabricat din 2016 și unul în 2014. Daniel Horodniceanu are economii de 420.000 de lei și alți 187.123 lei într-un fond de investiții.

Șefa ÎCCJ, obiecte prețioase de peste 35.000 de euro

Șefa ÎCCJ, Corina Corbu, a primit, în 2022, 279.668 de lei, reprezentând banii din salarii, alți 41.386 de lei fiind „drepturi salariale stabilite prin hotărâri judecătorești”, iar 119.772 de lei din indemnizația de membru al CSM. Corbu are un apartament în București și cotă parte de o treime dintr-o casă în Giurcani (județul Vaslui), precum și un autoturism din 2018. De asemenea, șefa ÎCCJ mai are bijuterii, ceasuri și obiecte de artă și cult estimate la circa 35.000 de euro. În conturi are economii de 56.000 de euro și circa 30.000 de lei.

La categoria venituri stă bine și vicepreședinta Gabriela Bogasiu, care a încasat 316.797 de lai ca drepturi salariale, aproximativ 8.000 de lei ca formator și 2.600 de lei pe drepturi de autor. Bogasiu are două apartamente în București și două terenuri intravilane, tot în Capitală. Cealaltă vicepreședintă a ÎCCJ, Rodica Cosma, a încasat 317.615 lei ca salariu în 2022, are două apartamente (București și Brașov), o casă de locuit (Cristian, Brașov), cinci terenuri intravilane în Brașov și unul forestier.

Procurorul general al României, Alex Florența, a avut venituri de 265.728 de lei din salariu, dar și restanțe salariale de 97.450 de lei. În ceea ce privește bunurile, are două apartamente (în Sibiu și Bârlad), o casă de vacanță (Sasca Montană), plus două terenuri intravilane în Sibiu și Sasca Montană. Pe lângă autoturismul din 2014, are economii de 161.800 de lei, 65.000 de euro și 49.000 de dolari, dar și un împrumut de 47.000 de euro acordat unei persoane fizice. Un credit de 206.000 de lei e scadent anul acesta.