Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
AUR face Congres Național la Alba Iulia, pe 30 noiembrie

Publicat:
Ultima actualizare:

Congresului Naţional al AUR va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, potrivit unui comunicat oficial.

George Simion, liderul AUR/FOTO: Facebook
George Simion, liderul AUR/FOTO: Facebook

Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, precizează AUR într-un comunicat oficial. 

Congresul AUR va fi un moment de bilanţ, dar şi de reafirmare a angajamentului nostru faţă de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului naţional şi reconstrucţiei unei Românii demne şi puternice”, mai transmite formaţiunea. 

Politică

