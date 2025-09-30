AUR face Congres Național la Alba Iulia, pe 30 noiembrie

Congresului Naţional al AUR va avea loc pe 30 noiembrie, la Alba Iulia, potrivit unui comunicat oficial.

„Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia, locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii românilor”, precizează AUR într-un comunicat oficial.

„Congresul AUR va fi un moment de bilanţ, dar şi de reafirmare a angajamentului nostru faţă de români: un partid suveranist, curajos, dedicat apărării interesului naţional şi reconstrucţiei unei Românii demne şi puternice”, mai transmite formaţiunea.