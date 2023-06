Anghel Stanciu a murit. Fostul deputat, un mare susținător al pensiilor speciale pentru parlamentari, avea 74 de ani

Fost parlamentar timp de șase mandate, Anghel Stanciu a fost ales atât din partea Partidului România Mare, dar și din partea PSD, fiind în legislativ 24 de ani.

„Cu nemărginită durere în suflet, familia anunţă trecerea in nefiinta a celui care a fost prof. univ. emerit,doctor docent.dr ing.Anghel Stanciu, tata,frate, soț, bunic și om intre oameni. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre! Sicriul va fi depus la Capela Daniel si Anca, vis a vis de intrarea in cimitirul Eternitatea,in cursul zilei de marti , iar inmormantarea va avea loc joi, la Cimitirul Eternitatea, la ora 12.00”, a scris nora fostului parlamentar, Irina Stanciu, soţia lui Cristian Stanciu, potrivit Ziarului de Iași.

„Iasul a pierdut astazi pe unul din cei mai apreciati si valorosi universitari, prof. univ. emerit, dhc. dr.ing. Anghel Stanciu. În varsta de 74 de ani, cu o impresionanta cariera didactica la Univ. Tehnica Gh. Asachi din Iasi si ulterior, politica in Parlamentul Romaniei, Anghel Stanciu a fost o personalitate marcanta a comunitatii iesene in perioada 1992-2016. Profesor in cadrul Catedrei de Geotehnica si Fundatii din cadrul Facultatii de Constructii Iasi, Universitatea Gh. Asachi Iasi, dar si membru al Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania si al Academiei de Stiinte Agricole si Sivice Gheorghe Ionescu Sisesti, Anghel Stanciu a lasat in urma sa o impresionanta mostenire stiintifica si didactica, constand in peste 216 lucrari stiintifice publice, 20 de cursuri, manuale, carti si indrumatoare, 7 brevete de inventii, 71 de contracte de cercetare stiintifica si 15 proiecte realizate. Profesorul Anghel Stanciu a fost si Presedinte al Senatului Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi in perioada 2012-2016”, mai arată sursa citată.

Anghel Stanciu a fost deputat de Iași timp de 24 de ani, din partea PRM si PSD, în perioada 1992-2016.

„Luați-vă Parlamentul înapoi”

Pensiile speciale pentru parlamentari au avut la bază un proiect semnat de 225 de aleși, din care peste 150 erau din PSD. Mai semnau proiectul aleși din UDMR, Partidul Liberal Reformator (Tăriceanu), deputați ai minorităților și un liberal. „Luați-vă Parlamentul înapoi!”, a fost îndemnul lui Anghel Stanciu, unul dintre inițiatorii pensiilor speciale pentru parlamentari. Stanciu avea șase mandate de parlamentar. Votul final pe aceste venituri a fost dat pe 15 decembrie, prin ridicare de mână, nu vot electronic. 287 de voturi erau „pentru”, unul „împotrivă” și cinci „abțineri”. Proiectul a trecut cu emoții, după ieșirea liberalilor din sală, cvorumul fiind reprezentat de 274 de voturi.

Comisia de statut din Camera Deputaților a dat undă verde pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, săptămâna trecută. Votul final ar trebui să fii luni, într-un plen comun. Fostul deputat Eugen Nicolicea (șapte mandate), reprezentant al Asociaţiei Foştilor Parlamentari, a anunţat că va ataca în instanţă proiectul pentru eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor dacă va fi adoptat de Parlament, susţinând că acesta este un „copy paste” după actul normativ declarat anterior neconstituţional de Curtea Constituţională.

În prezent sunt aproape 850 de beneficiari de pensii speciale, după ce magistrații Curții Constituționale au decis reintrarea în plată a acestora, în 2022, după declararea proiectului de eliminare drept neconstituțională.