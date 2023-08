Alfred Simonis, despre reducerea cheltuielilor bugetare: Este o curățenie la stat. După vorbim despre optimizarea fiscală

Alfred Simonis susține că desființarea celor 200.000 de locuri vacante la stat reprezintă „o curățenie la stat”. Președintele interimar al Camerei Deputaților a precizat că după ce Executivul va finaliza cu reducerea cheltuielilor bugetare va începe și optimizarea fiscală în domeniul privat.

Întrebat la RFI de ce Executivul nu desființează întâi posturile ocupate și începe cu desființarea a 200.000 de locuri vacante la stat, social democratul a precizat că „pentru a disponibiliza posturi ocupate, trebuie să le elimini pe cele neocupate, dar ele sunt bugetate”.

„O societate, o companie, o instituție care are 100 de posturi goale, bugetate, când se apropie finalul anului, banii nu se economisesc, ori îi transferă în sporuri, pe care astăzi le plafonăm ori îi transferă la alte capitole și îi pot cheltui de dincolo. Asta este o metodă veche, bugetezi mai mult decât ai nevoie, la final ai în fondul de salarii un buget mai mare, hai să repartizăm angajaților performanți, între ghilimele și se dau diferite sporuri și sporulețe (...). Practic, este o curățenie la stat”, a precizat Alfred Simonis la RFI.

Chestionat despre faptul că statul dorește să facă rost de bani pe spatele mediului privat, Simonis susține că aceasta problemă este „falsă”.

„E o problemă falsă, pentru că am spus de trei ori în această emisiune și l-am auzit și pe premier și pe alți colegi spunând că primul obiectiv este reducerea cheltuielilor bugetare. După ce terminăm cu reducerea cheltuielilor bugetare, vorbim despre optimizarea aceea fiscală în domeniul privat. Deci nu facem pe spatele nimănui nici un fel de salvare”, a punctat social democratul.

Președintele interimar al Camerei Deputaților i-a criticat pe „gargaragii din PNL”. Social democratul susține că statul trebuie să implementeze foarte multe măsuri și a precizat că „există oameni responsabili” în PNL, la conducerea partidului, care își doresc să facă asta.

„Oricât de incomod din punct de vedere electoral ar fi, pentru că am văzut proteste, am văzut supărări, am văzut reacții ale unor patronate, ale unor sindicate, nu poate nimeni să mă convingă pe mine faptul că eliminarea sporului de vacanță, voucherului de vacanță, care e de 1.500 de lei pe an la cineva care are venit de 30.000 de lei pe lună e justificat (...). Plafonarea unor sporuri. Astăzi, sporurile sunt procent din salariu. De exemplu, dacă ai o antenă care te iradiază, dar salariul tău e foarte mare, ai 15% din 10.000 de lei salariu, ai 1.500 de lei, ai 2.000 de lei sporul. Dacă angajatul are 4.000 de lei salariu, sporul e doar de 600 de lei, adică iradierea asta e diferențiată în funcție de salariu, ceea ce e absurd (...). Sunt foarte multe măsuri pe care statul român trebuie să le implementeze și slavă Domnului, dincolo de câțiva gargaragii de pe margine, din PNL, există acolo oameni responsabili care-și doresc să facă asta și slavă Domnului că fac parte din conducerea partidului, nu de pe margine, din conducerile trecute ale PNL”, a afirmat Alfred Simonis la RFI.