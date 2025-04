Alegerile din România și Republica Moldova, amintite în rapoartele Meta și TikTok. Câte conturi false au fost eliminate

Compania Meta a publicat un raport privind dezinformarea, în care face referire și la alegerile prezidențiale din România care au fost anulate. Un raport similar a fost publicat și de platforma TikTok, care precizează că a blocat un număr uriaș conturi de spam și conturi false în țara noastră.

„Suntem încântați să vă prezentăm cel de-al cincilea raport al nostru în temeiul Codului de practici al UE privind dezinformarea 2022, care se bazează, de asemenea, pe activitatea noastră în cadrul Grupului operativ al Codului. Scopul acestui raport este de a furniza cele mai recente actualizări, din iulie până în decembrie 2024, privind modul în care Meta abordează dezinformarea și dezinformarea în Uniunea Europeană.”,arată raportul Meta (companie care deține Facebook, Instagram și Whatsapp), potrivit Transparency Center.

Meta precizează că a inclus în raport actualizări pertinente care au avut loc după perioada de raportare, acolo unde a fost cazul.

„Am aliniat acest raport cu raportul post electoral al Meta, care acoperă alegerile legislative din Franța. De asemenea, am inclus informații despre alegerile prezidențiale și parlamentare din România în capitolul „Alegeri naționale”, care oferă o prezentare generală a activității noastre, inclusiv informații privind politicile, procesele și punerea în aplicare de bază”

Meta amintește că a lansat o campanie de sensibilizare cu privire la fraude și escrocherii.

„Campania s-a desfășurat pe mai multe piețe din UE, inclusiv Franța, Germania, Polonia, România, Belgia și Spania și a utilizat o serie de mijloace relevante, inclusiv platformele Meta (Facebook și Instagram) și alte platforme terțe. Campania a inclus reclame de pe Facebook, Instagram și WhatsApp, subliniind angajamentul nostru față de siguranța utilizatorilor.

„Am luat măsuri pentru a elimina conturile false”

Iată câteva dintre cifrele din cuprinsul raportului:

„Am eliminat două rețele în T3 2024 și 1 rețea în T4 2024 pentru încălcarea politicii noastre privind comportamentul neautentic coordonat (CIB) care viza una sau mai multe țări europene (efectiv sau potențial). De asemenea, am luat măsuri pentru a elimina conturile false, acordând prioritate eliminării conturilor false care încearcă să provoace prejudicii. În trimestrul 3, am luat măsuri împotriva a 1,1 miliarde de conturi false, iar în trimestrul 4 2024, am luat măsuri împotriva a 1,4 miliarde de conturi false pe Facebook la nivel global. Estimăm că conturile false au reprezentat aproximativ 3% din utilizatorii noștri activi lunari (MAU) la nivel mondial pe Facebook în T3 2024 și 3% în T4 2024.”

Un canal direct „de escaladare pentru cinci parteneri români”

Meta mai arată că „a participat la sistemul de alertă rapidă și a fost în contact regulat cu organizațiile societății civile din România, prin intermediul diferitelor reuniuni și mese rotunde organizate de grupul de lucru Disinfo. Meta a creat un canal direct de escaladare pentru cinci parteneri români pentru a raporta încălcări ale standardelor comunitare și conținut ilegal. Meta a început să colaboreze cu partidele politice din România încă dinainte de alegerile europarlamentare. Înainte de alegerile prezidențiale și parlamentare din 2024, Meta a organizat sesiuni de formare online cu privire la politicile și produsele noastre, precum și cu privire la modul de a contacta Meta în cazul unei escaladări”, se mai arată în raport.

TikTok: „Am colaborat cu autoritățile relevante din România în legătură cu situația alegerilor prezidențiale

Și Tiktok a vorbit într-un raport despre eforturile sale de detectare, eliminare și transparență pentru combaterea dezinformării în 30 de țări UE/SE, potrivit Digi24.

TitTok amintește că 2024 a fost un an critic pentru alegerile globale, inclusiv alegerile naționale din Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Franța, Irlanda, Lituania și România în a doua jumătate a anului acoperit de acest raport.

Platforma precizează că s-a străduit să protejeze integritatea alegerilor prin: desfășurarea de centre electorale în mai multe limbi, furnizând informații autorizate pentru milioane de utilizatori în perioada premergătoare alegerilor-cheie; extinderea parteneriatelor cu 14 organizații de verificare a faptelor, care acoperă toate limbile oficiale ale UE, pentru a asigura verificarea rapidă și precisă a conținutului; derularea unor campanii localizate de educație mediatică, prin care utilizatorii au fost informați cu privire la modul în care să se implice în mod critic în conținutul online legat de alegeri.

„Am furnizat actualizări periodice pe blogul nostru și pe centrul nostru de transparență pentru a informa oamenii cu privire la măsurile pe care le-am luat pentru a proteja integritatea platformei noastre în momente-cheie, cum ar fi anularea alegerilor prezidențiale din România”, arată reprezentanții TikTok în raport.

Platforma spune că a colaborat „cu autoritățile relevante din România în legătură cu situația alegerilor prezidențiale și le-am încurajat să împărtășească orice informații, astfel încât să putem lucra împreună pentru a asigura integritatea alegerilor”.

„TikTok a răspuns, de asemenea, solicitărilor legate de conținut din partea autorităților, inclusiv a Comisiei Europene, răspunzând la întrebările lor specifice privind conturile și împărtășind detalii despre investigațiile noastre. România a stabilit acum o dată pentru repetarea alegerilor sale prezidențiale. Noul scrutin va avea loc la 4 mai, cu un al doilea tur de scrutin planificat două săptămâni mai târziu, la 18 mai”, explică cei de la TikTok.

„Conturile care aparțin politicienilor sau partidelor politice nu pot face publicitate sau bani pe TikTok”

Platforma a mai precizează că a identificat şi marcat ca atare toate conturile candidaţilor la prezidenţiale, dar şi ale altor politicieni, oficiali, partide politice care ar putea face campanie electorală sau instituţii guvernamentale din România:

„În vederea menținerii atât a integrității platformei, cât și a siguranței persoanelor care o utilizează, conturile care aparțin politicienilor sau partidelor politice nu pot face publicitate sau bani pe TikTok.”

Platforma susține că aceste aspecte au funcţionat şi înainte și că problema în cazul lui Călin Georgescu a fost că el nu a fost etichetat de platformă drept candidat.

TikTok mai arată în raport că a împiedicat peste 4,5 milioane de aprecieri false şi un milion şi jumătate de solicitări false de urmărire și că a blocat 33.000 de conturi de spam în România şi încă aproape 100.000 de conturi false, iar în perioada 15-30 decembrie, a eliminat şi 59 de conturi reale care încălcau prevederile politice, potrivit Digi24.

TikTok are o echipă de 99 de moderatori vorbitori de limbă română, iar pentru alegerile din mai au mai fost adăugaţi încă 120 de experţi în securitate, integritate şi reclame, potrivit reprezentanților platformei.

Platforma arată ca a eliminat mai multe rețele de conturi care operau din România și care încercau să vizeze publicul român pentru a răspândi dezinformări

„Atunci când eliminăm astfel de rețele, continuăm să monitorizăm orice încercare de reapariție”, notează reprezentanții TikTok.