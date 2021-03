Zeci de turişti şi-au riscat viaţa pentru o fotografie cu o erupţie vulcanică din Rusia VIDEO

Cel mai înalt vulcan din Eurasia - are o altitudine de 4.750 de metri -, Kliucevskaia, este şi unul dintre cei mai mari vulcani activi din lume. A erupt la sfârşitul lunii februarie, aruncând lavă şi bombe vulcanice.

Luni, 22 martie, a fost mai scăzută intensitatea erupţiei, „însă continuă să fie urmărită îndeaproape datorită posibilităţii unei intensificări ulterioare“, potrivit echipei de reacţie la erupţiile vulcanice din Kamceatka (KVERT).

Olga Guirina, şefa KVERT, a declarat pe 18 martie: „Oamenii ăştia... Au avut norocul că nu s-a întâmplat nimic şi că totul a ieşit bine“.

Extreme travellers Boris Smirnov, Alexey Kulaev, Artem Gromov & Pavel Gavrilov record formation of new cone on highest active volcano in Eurasia. ‘The whole time that we were there it was very cold - the thermometer in the morning showed -47C' https://t.co/XiUyFwl0IL pic.twitter.com/3X7BIZIzFQ