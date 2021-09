O tânără de 19 ani din SUA s-a căsătorit cu un bărbat de 61 de ani. Părinţii ei l-au primit cu poliţia când l-au cunoscut

„Nu am auzit încă comentarii negative de la străini, dar am căpătat priviri, dar în mod normal nu ne deranjează. Ne concentrăm asupra noastră”, mai spune Audrey.

Soţul ei spune că iniţial nu a fost interesat să cunoască o femeie aşa de tânără dar apoi şi-a dat seama că o place.

„Când i-am văzut prima dată profilul, am crezut că era o fată drăguţă, dar nu căutam o fată tânără, ci doar o prietenă cu care să vorbesc. De fapt, mă uitam în jurul zonei mele şi aveam vârste cuprinse între 30 şi 50 de ani. Profilul ei nu ar fi trebuit să apară. Ceva mi-a spus să mă uit la el şi ceva mi-a spus să-mi placă, aşa că am făcut-o. Am găsit un nou cel mai bun prieten şi m-am îndrăgostit de cel mai bun prieten al meu” a declarat Kevin.