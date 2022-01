O femeie din California a născut gemeni în ani diferiţi

Cei doi bebeluşi ai lui Robert Trujillo şi Fatima Madrigal s-au născut la Centrul Medical Natividad din Salinas, fiica lor născându-se la 15 minute după băiat, potrivit revistei People.

„Natividad a salutat-o pe Aylin Yolanda Trujillo ca primul bebeluş al lui 2022”, au anunţat reprezentanţii spitalului pe Twitter, precizând că „fratele ei geamăn, Alfredo Antonio

Trujillo s-a născut cu 15 minute mai devreme vineri pe 31 decembrie la ora 23:45 pe ceea ce înseamnă că zilele lor de naştere cad într-o zi, lună şi an diferit - o probabilitate de unu la două milioane!”.

At midnight, Natividad welcomed Aylin Yolanda Trujillo as the area's first baby of 2022! Her twin, Alfredo Antonio Trujillo, was born 15 minutes earlier at 11:45 pm Friday, Dec. 31, meaning their birthday falls on a different day, month and year— a 1 in 2 million chance! pic.twitter.com/Lm5hkOpNBo