Companie amendată pentru că susţinea că produce haine care elimină şi opresc răspândirea COVID-19

Lorna Jane are magazine în Australia, Noua Zeelandă, SUA şi Singapore

Lorna Jane a promovat că hainele sale folosesc „o tehnologie revoluţionară” numită LJ Sheild pentru a preveni „transferul tuturor patogenilor”.

Un judecător însă a decis că afirmaţia firmei a fost „abuzivă şi potenţial periculoasă”. Lorna Jane a transmis că a acceptat hotărârea Curţii.

Compania a susţinut că a fost înşelată de propriul furnizor. „Un furnizor de încredere ne-a vândut un produs care nu a fost aşa cum a fost promis”, a spus directorul executiv Bill Clarkson. „Ne-au făcut să credem că tehnologia din spatele LJ Shield era vândută în alte părţi din Australia, SUA, China şi Taiwan şi că era atât anti-bacteriană şi anti-virală. Am crezut că oferim un beneficiu clienţilor noştri”.

Procesul a fost deschis de Australian Competition & Consumer Commission (ACCC) după ce Lorna Jane a început să promoveze hainele în luna iulie a anului trecut.



Curtea a amendat compania „pentru reprezentări false şi înşelătoare şi comportament de natură să inducă în eroare publicul”.

Compania a recunoscut că fondatoare sa, Lorna Jane Clarkson, care este şi CCO, a autorizat şi aprobat materialele promoţionale pentru hainele LJ Shield şi a făcut personal mai multe declaraţii false în comunicate de presă şi într-un videoclip publicat pe Instragram.

Clarkson, născută în Lancashire, a emigrat în Australia cu familia, în copilărie, şi acolo şi-a început afacerea în urmă cu mai mult de 30 de ani.

Lorna Jane are magazine în Australia, Noua Zeelandă, SUA şi Singapore. I-a fost ordonat de judecător să publice note prin care să corecteze cele susţinute până acum. Compania nu are nici permisiunea de a mai face, în următorii trei ani, vreo afirmaţie anti-virus legat de hainele sale, decât dacă are baze întemeiate.

Săptămâna trecută, a fost amendată cu 40.000 de dolari australieni de Therapeutic Goods Administration pentru „publicitate ilegală” în legătură cu Covid.