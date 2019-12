„WTA România“ e „made in USA“. Un american dezvăluie: „Fericirea Simonei Halep mi-a salvat viaţa“

Numele lui e Philip Boosey. Are 32 de ani şi o poveste născută dintr-o depresie profundă, în care pasiunea descoperită prima dată în 2008 din cauza unei telecomenzi de televizor cu butoane defecte i-a adus, aproape o decadă mai târziu, un hobby de care se ocupă zi de zi ca de un job.

Omul din spatele „WTA România“ e exact genul de internaut care îşi petrece ziua în faţa unui monitor de calculator cotrobăind după informaţii şi care şi-a găsit refugiul într-o comunitate virtuală. „Sunt o persoană sensibilă, timidă, iar unul dintre motivele pentru care am devenit fan al Simonei şi pentru care continui să ţin aceste conturi e pentru că sufăr de depresie foarte severă. Fericirea Simonei şi fericirea pe care o primesc din mesajele altor fani mi-au salvat literalmente viaţa. Ajutorul poate veni din cele mai neaşteptate locuri, iar pentru mine - un tip din Florida care niciodată nu şi-a părăsit statul de origine înainte de o vizită în România, de anul trecut, cu ocazia turneului WTA de la Bucureşti, a venit dintr-o ţară din celălalt capăt al lumii“, povesteşte americanul pentru „Weekend Adevărul“.

Plusul într-un peisaj pestriţ

În era digitală a zilelor noastre, reţelele de socializare sunt împânzite de grupuri în care oamenii împărtăşesc pasiuni comune. Sportul e un liant universal, iar jucătoarele de tenis din România au, în general, pagini dedicate lor administrate de fani, de la Simona Halep - campioană la Wimbledon, dar şi la numărul de „fanpage“-uri, până la Alexandra Cadanţu sau mai tânăra Gabriela Ruse.

„WTA România“ se diferenţiază prin aceea că aduce laolaltă informaţii despre Simona Halep - în special, dar şi despre Irina Begu, Sorana Cîrstea, Mihaela Buzărnescu, Monica Niculescu, Ana Bogdan, Irina Bara şi, mai nou, Bianca Andreescu.



Părintele „WTA România“, alături de Sorana Cîrstea. Foto: arhivă personală Părintele „WTA România“, alături de Sorana Cîrstea. Foto: arhivă personală

„Devenind fanul Simonei, am început să vorbesc cu alţi fani despre ea în timpul meciurilor, pe Twitter. Am urmărit din ce în ce mai multe dintre fanpage-urile ei şi m-am împrietenit cu mulţi dintre cei care le administrau“, povesteşte Philip. Antonia, o fată care la rândul ei posta constant clipuri cu şi despre Simona Halep, l-a încurajat să o ia pe cont propriu, sesizând cât de activ e.

„A fost ideea ei să fac un profil pentru toate jucătoarele, ca să mă remarc mai uşor, având în vedere faptul că Simona are atât de multe grupuri, iar alte jucătoare nu au parte de suficientă atenţie. Am preluat ideea ei, ceea ce învăţasem ca fan al altor fanpage-uri şi am creat-o pe a mea. Începând cu 14 mai 2017, am muncit zi de zi pentru a încerca să ofer cel mai bun spaţiu pentru români şi fanii jucătoarelor române, fie ei de ocazie sau fanatici ai tenisului.“

De la „T0“ la prezent

Philip spune că a iubit sportul dintotdeauna. Şi tot dintotdeauna a asociat un sport favorit cu un sportiv favorit. „WTA România“ e însă primul „fanbase“ pe care l-a creat vreodată.

„La început, publicam mai ales fotografii din timpul meciurilor şi, poate, scorurile. Apoi, am văzut cum WTA-ul postează pe conturile lor scorurile plus filmuleţe cu mingile de meci. Am învăţat cum să înregistrez propriile clipuri şi să fac la fel. M-am simţit, dintr-o dată, mai profesionist.“

„Principalul meu obiectiv, din prima zi şi până astăzi e să-i ajut pe oameni să afle ce s-a întâmplat în meciurile zilei respective. Simt că fac asta mai bine decât WTA-ul, pentru că cei de acolo îşi îndreaptă atenţia doar asupra acţiunii de pe terenurile centrale, iar în afară de Simona, celelalte românce joacă, de regulă, pe terenurile exterioare“, spune Philip.

De ce tenis?

Philip spune o altă părticică din povestea sa.

„Eram în spital în iulie 2008, pe cale de a fi diagnosticat cu Sindromul Crohn (n.r. boală inflamatorie cronică la nivelul sistemului digestiv). Stând în acea cameră de spital, singura mea posibilitate de a-mi trece timpul a fost să privesc la televizor. Pe telecomanda mea funcţiona un singur buton - un post în sus! Trebuia să navighez din post în post, iar asta era enervant! Am căutat ceva la care să mă pot uita un timp îndelungat, fără să trebuiască să schimb canalul. Întâmplător, se juca Wimbledonul atunci. Ca fan al sportului, auzisem totul despre rivalitatea Federer - Nadal. Şi am decis să mă uit la finala de la Wimbledon, pentru că a-i urmări pe doi dintre cei mai buni jucători ai lumii mă gândeam că trebuie să fie distractiv. Şi cât de norocos am fost că, pur şi simplu, s-a nimerit să fie una dintre cele mai tari meciuri din istorie! A fost meciul care m-a prins şi m-a transformat într-un fan al tenisului. La puţin timp după aceea am decis să urmăresc doar meciuri WTA, deoarece partidele ATP erau, pur şi simplu, prea lungi", spune Philip.



Aşa arată ecranul laptopului celui care administrează conturile „WTA România“. Foto: arhiva personală Aşa arată ecranul laptopului celui care administrează conturile „WTA România“. Foto: arhiva personală

Simo-magia

Totul s-a schimbat pentru Philip într-o zi de martie, în 2015.

„Caroline Wozniacki şi Maria Şarapova au fost două dintre primele mele jucătoare favorite. În 2014, devenisem deja fan cu normă întreagă al tenisului. Aveam deja câteva jucătoare pe care îmi plăcea să le urmăresc, dar pe niciuna nu o susţineam tot timpul. Urmăream finala Indian Wells 2015 şi am început prin a ţine cu Jelena Jakonvici, o jucătoare care îmi atrăsese atenţia de ceva timp.

Îmi place să spun că în acea zi de martie, în 2015, Simona a câştigat Indian Wells-ul şi inima mea.

Philip Boosey, administratorul contului „WTA România“

Nu ştiam prea multe despre Simona la vremea respectivă. Îmi aduceam aminte, totuşi, de meciul în care o învinsese pe Serena la Turneul Campioanelor şi ştiam că fusesem contra ei când a jucat finala Roland Garros-ului cu Maria Şarapova. Dar, în timpul acelui meci de la Indian Wells, comentatorii vorbeau despre sezonul de excepţie pe care îl făcea Simona, cum a început să lucreze cu Darren Cahill, pe care îl ştiam din perioada în care urmăream tenis pe ESPN. Asta mi-a stârnit interesul, dar am devenit fan pe viaţă pentru cât de mult a luptat. Îmi place să spun că, în acea zi, Simona a câştigat Indian Wells-ul şi inima mea“.

„Şi fetele noastre sunt gălăgioase, dar nu se compară cu româncele“

De ce ar găsi un american mult mai interesant contingentul de jucătoare din România, o ţară aflată la vreo 7.500 kilometri depărtare, decât multele sportivele din ţara sa, toate jucătoare atât de diferite? Philip explică:

„La Simona, mi-a plăcut cât de mândră este ea că este româncă şi mi-a plăcut să văd cât de mulţi fani români vin la fiecare turneu. Asta mi-a dat impulsul să aflu mai multe despre ea şi locurile din care provine. Tot ceea ce ulterior avea să ducă la crearea 'WTA România' îşi trage seva de acolo“, spune Philip, care explică mai departe.



17 jucătoare în prima sută mondială are SUA, ţara natală a creatorului paginii „WTA România“. România are, în prezent, doar două jucătoare în prima sută mondială.

„Apoi, unul dintre lucrurile prin care o jucătoare ajunge să mă fascineze este emoţia pe care o arată pe teren. Iar româncele chiar arată multă emoţie şi pasiune. La Simona, Monica, Miki - le vezi emoţiile de-a lungul întregii partide. Ele strigă, ţipă, dau cu racheta de pământ, strâng pumnul. Iubesc să le văd cât de mult se implică atunci când joacă, deşi nu întotdeauna este un lucru bun şi uneori ajung să piardă din cauza asta.

Este principala diferenţă pe care o văd între fetele din România şi americance. Sunt şi fete din Statele Unite active şi gălăgioase, dar nu la fel ca româncele. Jucătoarele din România îşi pun inima în fiecare meci şi se vede cât de mult îşi iubesc ţara, pasiunea care izvorăşte din asta. Fiecare dintre ele are personalitate diferită, dar sunt fantastice în felul lor.



Philip Boosey, alături de Irina Begu. Foto: arhivă personală Philip Boosey, alături de Irina Begu. Foto: arhivă personală

Monica Niculescu este amuzantă şi poznaşă, iar pe teren este o luptătoare mânace. Irina Begu este foarte timidă şi tăcută, dar pe teren joacă din toată inima pentru fiecare şansă. Mihaela Buzărnescu şi Sorana Cîrstea au trecut prin atâtea suişuri şi coborâşuri, dar continuă să muncească pentru a deveni mai bune. Cât despre Simona... iubesc mândria ei de a lupta pentru fiecare meci, felul în care i se luminează faţa de fiecare dată când vorbeşte despre România şi oraşul ei natal, Constanţa. Jucătoarele din Statele Unite nu-mi par a juca pentru un scop comun,“

De la zero!

Philip Boosey a încercat, la un moment dat, să strângă donaţii pentru a scoate şi ceva bani de pe urma conturilor sale. A eşuat. Dintre fanii care au răspuns initial, într-un sondaj, că ar fi de acord să plătească un abonament pentru a fi la curent cu noutăţile, doar o foarte mică parte dintre ei au apăsat butonul de donaţii în momentul în care acesta a apărut. „Am învăţat că a spune şi a face sunt două lucruri foarte diferite. Dar e ok“, mărturiseşte administratorul „WTA România“.

În octombrie, Philip Boosley a trebuit să o ia de la zero pe Instagram, după ce contul i-a fost şters. O filieră a firmei Disney, care deţine ESPN şi drepturi de transmitere a US Open-ului, i-a raportat postările video din conferinţele de presă ale Biancăi Andreescu. „Doi ani de postări, 10.500 de fani plecaţi“, spune Philip, care s-a apucat, totuşi, de reconstrucţie pe această reţea de socializare, cu o formulă nouă - „@WTA_Romania“.