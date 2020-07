Wimbledon 2019: finala fără de sfârşit dintre Federer şi Djokovici, recordul, declaraţia de dragoste şi lacrimile

Novak Djokovici şi Roger Federer deţin a doua cea mai stufoasă rivalitate din tenis, în Era Open, cu un total de 50 de meciuri directe (doar rivalitatea Djokovici - Nadal având mai multe episoade - 55). Djjokovici şi Federer se înfruntau pentru a 16-a oară la un turneu de Mare Şlem, iar sârbul îl învingea pe elveţian pentru a patra oară din cinci finale directe la acest nivel.

Ca o consecinţă directă a celui mai lung meci din istoria tenisului, disputat în 2010, de John Isner şi Nicolas Mahut, terminat după încheierea a 138 de game-uri în setul decisiv, 70-68 în favoarea americanului, Wimbledon introdusese pentru ediţia 2019 departajarea în tie-break în setul decisiv. Iar regula a intrat în acţiune mai rapid decât s-ar fi aşteptat toată lumea, primind un botez memorabil, stabilind totodată şi recordul pentru cea mai lungă finală pe iarba londoneză din istorie: patru ore şi 58 de minute. Djokovici s-a impus, 7–6(5), 1–6, 7–6(4), 4–6 şi 13–12, cu 7–3 în tie-break-ul decisiv. În acest moment, Roland Garros rămâne unicul turneu de Mare Şlem care încă refuză departajarea la tie-break în setul final, fie că e vorba despre meciurile băieţilor, fie că e vorba de cele ale fetelor.

Roger Federer a risipit două mingi de meci, un lucru rarisim în cariera sa, la 8-7 în decisiv. A câştigat 14 puncte în plus faţă de Djokovici (218 la 204), a reuşit de 40 de lovituri câştigătoare în plus (94 la 54), a servit 15 aşi mai mult (25 la 10) şi şi-a oferit cinci mingi de break în plus (13 la 8). Însă, la final, Terenul Central din Londra a asistat la ritualul lui Djokovici, cel care a savurat un pumn de iarbă, pentru a cincea oară în carieră (2011, 2014, 2015, 2018, 2019). A fost triumful nervilor tari, în trei tie-break-uri ţinute ferm sub control de sârb, care nu reuşise să îşi procure nici măcar o minge de break în primele trei seturi ale finalei.

A fost cel mai solicitant meci din punct de vedere mental din cariera mea. Fizic, finala de la Australian Open cu Nadal, care a durat aproape şase ore (în 2012), a fost cea mai dură. Dar, mental, astăzi a fost altceva, mult mai dur.

Novak Djokovici, după finala Wimbledon 2019

Calitatea jocului a fost stelară, de la primul punct. Primul serviciu al lui Djokovici a sucombat în setul secund, însă aceasta a fost unica breşă, până la evidenta cădere din jocul lui Roger Federer, din game-ul în care a servit pentru victorie. În setul patru, elveţianul propusese un joc mai prudent, lăsând impresia că a obosit să tâşnească veşnic spre fileu. Djokovici a profitat, înainte de a fi pus la respect de cea mai bună variantă de „Fed Express“ în actul patru.

Djokovici pusese primele întrebări la retur în setul decisiv, în game-ul patru, fiind parat cu dreapta fermă şi cu as de Federer. Sârbul a făcut 4-2 în cele din urmă, însă Federer a recuperat. La 6-5, aflat la primire, Djokovici s-a apropiat la două puncte de victorie. Federer a rezistat, apoi a pasat decisiv pentru a reuşi break-ul la 7-7. Doi aşi l-au dus la minge de meci pe Roger, însă seria s-a încheiat prea rapid, dreapta dând semne de slăbiciune când a contat mai mult. Aşa cum se mai întâmplase şi la o semifinală de US Open în care Djokovici a închis ochii pentru a salva soarta unui meci ca şi încheiat cu Federer, sârbul a inventat o lovitură de trecere aspră, care a resetat contorul şi a zdrobit calmul elveţianului. S-a avansat cu baioneta la un vârf de ac prea departe de gâtul adversarului până la 12-12. Federer a deschis tie-break-ul cu minge ratată pe rever, astfel încât a mutat logic responsabilitatea pe dreapta, greşind însă şi cu arma sa de bază, pentru a-i oferi lui Djokovici primul punct pe retur. Djokovici a aterizat pe burtă la linia de fund a terenului, surprins de continuarea aleasă în raliu de un Federer agresiv şi disperat. Diferenţa a rezistat însă, chiar şi după ce punctul al zecelea a trebuit să se rejoace, după o eroare umană de la linie. O nouă dreaptă ratată de Federer a închis finala, lăsând o rană deschisă în sufletul celui care, pe drept cuvânt, este numit Rege absolut al Wimbledonului, nu doar pentru cele opt coroane, ci şi pentru că, cu eleganţa sa, întrupează perfect spiritul celui mai prestigios turneu al tenisului.

A fost o înfrângere dureroasă pentru Federer, dar şi pentru tribuna ce a scandat neîncetat un singur nume: Ro-ger! Ro-ger! Djokovici avea să mărturisească, zâmbind amar, că a învăţat de-a lungul anilor să îşi programeze creierul astfel încât orice cuvânt rostit de tribună să sune ca un: No-vak! No-vak!

Federer îşi găsea puterea de a zâmbi la ceremonia de premiere, una pe care Ilie Năstase o consideră o tortură pentru învins, pe care ar desfiinţa-o cât ar bate din palme. Federer a spus atât: „Iubesc Wimbledonul. De asta joc, ca să câştig aici, ca să am astfel de meciuri, pe acest teren, cu acest public“.

Iar Wimbledonul confirma ceea ce, devenise evident de ani buni. Da, Wimbledon îl iubeşte pe Federer. Regele a plâns după acea finală, cum doar Nadal mai reuşise să îl mai facă să plângă.

Pe teren şi la ceremonia de premiere mi-am ţinut în frâu lacrimile, care erau acolo, gata să tâşnească. Dar de îndată ce am ajuns în vestiar, primul comentariu pe care l-am auzit a fost - „ce păcat! Atât de aproape!“ M-am prăbuşit şi atunci au apărut câteva lacrimi.

Roger Federer

27-23 este scorul cu care Novak Djokovici îl conduce pe Federer la meciuri directe

20-17 este raportul titlurilor de Mare Şlem câştigate de Federer şi Djokovici