VIDEO Ronaldo, făcut praf: A apărut un filmuleţ care arată cât de slab a jucat în meciul cu AC Milan

Cristiano Ronaldo vrea să joace tot timpul, în orice condiţii! Din păcate pentru el, CR7 se confruntă cu probleme la genunchi şi, din ce scrie presa din Italia, nu e sută la sută.

Probabil, de aceea, starul lui Juve tocmai a ajuns la trei meciuri la rând fără gol marcat. Iar în două dintre aceste partide, a şi fost schimbat! Mai întâi, în deplasarea din Liga Campionilor cu Lokomotiv Moscova, Ronaldo a părăsit terenul în minutul 82. Apoi, duminică, în derby-ul cu AC Milan, Sarri l-a înlocuit şi mai repede, în minutul 55.

Ambele întâlniri au fost câştigate de Juventus, prima cu 2-1, iar cea cu Milan cu 1-0. Victoria din Serie A a fost umbrită însă de reacţia lui Ronaldo după schimbare. Portughezul a strigat ceva spre Sarri – s-a speculat că l-ar fi înjurat! – după care, fără să meargă spre banca de rezerve, s-a dus la vestiar, a făcut un duş şi a părăsit stadionul cu trei minute înainte de terminarea meciului!

Din păcate pentru Ronaldo, în acest moment, opinia publică e de partea lui Sarri în acest conflict! Dovada? Un filmuleţ apărut pe Twitter arată cum Ronaldo a fost catastrofal în cele 55 de minute în care a jucat cu Milan, greşind pase şi pierzând de multe ori balonul:

Cristiano Ronaldo vs AC Milan | 10/11/19 | All goals, assists, skills, and techniques | Body of a 20 years old pic.twitter.com/Eh2RrOnuQv