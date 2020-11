VIDEO China a infectat planeta, acum calcă în picioare orice normă sanitară: Imaginile spun totul

Liderii chinezi sari ca arşi, atunci ţara lor e arătată cu degetul pentru pandemia de coronavirus. Din păcate, încercările lor de a denatura adevărul sunt tardive şi, oricum, nu mai schimbă o situaţie dramatică, din cauza căreia deja peste un milion de oameni şi-au pierdut vieţile.

De altfel, pandemia a putut fi controlată cel mai bine în ţări precum Taiwan, care, încă din luna ianuarie, au interzis zborurile din China, realizând că noul coronavirus poate provoca un dezastru sanitar.

Despre cifrele infectărilor raportate de China au apărut speculaţii la nivel mondial, mulţi punând sub semnul întrebării corectitudinea lor. Dacă ele sunt corecte sau nu, probabil, nu vom afla niciodată. Cert e că, în acest moment, când restul planetei e îngenuncheată de COVID-19, chinezii joacă nestingheriţi fotbal. Cu suporteri în tribune. Fără norme sanitare, fără distanţare fizică, fără măşti!

Aşa au apărut fanii lui Jiangsu în tribune

Team Jiangsu 🥁🥁🥁🥁🥁

We are the champions 🥁🥁🥁🥁🥁



🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/WMbFp6kzI0