US Open a mai pierdut o vedetă! O jucătoare din top 5 WTA are coronavirus şi ratează turneul

Cu doar câteva zile înainte de începerea meciurlor de pe tabloul oficial, sportiva de pe poziţia a cincea a clasamentul mondial a fost testată pozitiv cu noul coronavirus şi nu va evolua la US Open.





"Recent, am fost testată pozitiv pentru Covid-19. Din fericire, sunt vaccinată şi, astfel, simptomele mele au fost destul de uşoare. Cu toate acestea, am continuat să am rezultate pozitive la teste şi, prin urmare, nu voi putea concura la US Open, săptămâna viitoare", a scris jucătoarea, pe reţelele de socializare.





Kenin, 22 de ani, câştigătoare la Australian Open şi finalistă la Roland Garros, în 2020, a atins faza optimilor de finală ale US Open, anul trecut, acesta fiind cel mai bun rezultat al ei la grand slam-ul american.