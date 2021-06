Ungurii au „murit“ în picioare: Ce a spus comentatorul ESPN după prestaţia lor eroică, la Euro 2020

La Budapesta, nu doar că există cea mai frumoasă atmosferă de la acest Campionat European, „Puskas Arena“ fiind singurul stadion de pe harta turneului final unde se joacă în faţa unor tribune arhipline, dar suporterii maghiari au avut privilegiul de a susţine o naţională cu adevărat luptătoare.





Pentru că Ungaria - e la a doua calificare consecutivă la un Campionat European. Iar în 2016, s-a oprit în optimi - deşi se credea că va fi ciuca bătăilor în grupa F, s-a luptat până în ultimele minute pentru calificarea în optimi, cu şanse reale!





Atât prestaţia solidă a trupei pregătite de italianul Marco Rossi, de-a lungul turneului, cât şi modul în care aceasta s-a comportat, miercuri seară, la Munchen, în meciul cu Germania, i-au impresionat pe comentatorii postului american, ESPN.





La finalul întâlnirii de pe „Football Arena“, când curgeau imaginile cu bucuria nemţilor, unul dintre comentatorii partidei a spus: „Să nu uităm, cumva, de această naţională curajoasă a Ungariei. Care s-a comportat admirabil la această competiţie. Merită respectul tuturor!“.





Ce au spus ungurii după meciul cu Germania?





*Peter Gulacsi (portar Ungaria): Am fost sub presiune, dar le-am lăsat nemţilor foarte puţine oportunităţi de a înscrie. Am reacţionat superb, după ce am primit golul egalizator, am fost foarte aproape. De la început, ne-am concentrat pe jocul nostru, nu pe ce fac adversarii. Am jucat trei partide foarte echilibrate, sunt dezamăgit că n-am putut să ne calificăm în optimi.





*Roland Sallai (atacant Ungaria): Sunt foarte mândru de ceea ce am realizat la acest turneu, dar sunt şi dezamăgit pentru că n-am avansat. Am jucat în fiecare meci foarte bine, nu putem să ne plângem de modul în care am evoluat. Le-am făcut viaţă grea tuturor celor trei adversare.