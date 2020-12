Un potenţial bestseller: Au apărut fragmente din autobiografia Anamariei Prodan

Considerată o femeie de succes în România, Anamaria Prodan (47 de ani) şi-a făcut o autodescriere savuroasă şi unele fragmente din cele două volume au „transpirat“ deja în presă. Iată pasajele care ne oferă o imagine despre ce putem citi în autobiografia intitulată „Da, sunt cea mai bună!“.

Cum s-a prezentat Anamaria Prodan?

*Eu am fost mereu acea Anamaria Prodan care a stat dreaptă în faţa tuturor, am vorbit nestingherită şi nu mi-a fost teamă de nimeni şi de nimic. Era clar că şi bărbatul meu trebuia să fie la fel ca mine şi amândoi ne-am completat perfect unul pe celălalt. Eu, un vulcan care erupea din oră în oră, destul de periculos, pentru că niciodată nu ştiai până unde coboară lava şi ce poate afecta în momentele acelea de vâltoare.

Ce l-a descris pe soţul ei, Laurenţiu Reghecamp?

Cum a descris femeia perfectă?

*Când am anunţat că întru în fotbal, am spus aşa: femeia perfectă în viaţă şi mai ales în fotbal este aceea care are ochii mai deschişi decât are picioarele şi mintea mai mare decât sănii. Sunt atât de setată pe ce am de făcut, atâta încredere în forţele proprii mă defineşte, sunt atât de temerară, încât orice îmi pun în minte ştiu că voi realiza!

*Poate că de multe ori nu am pus, vorba aceea, punct când trebuia şi am folosit virgula, dar mereu am revenit şi am închis perfect 'operaţia'. Exact că un chirurg care, atunci când a deschis operaţia încă o dată, a închis-o perfect a două oară şi aproape nu se mai vede tăietura.