Un fost câştigător al „Balonului de Aur” a fost diagnosticat cu demenţă mixtă! Comunicatul cutremurător al acestuia

Law, care a fost diagnosticat, în urmă cu puţin timp, cu demenţă mixtă, a evoluat de-a lungul carierei pentru Huddersfield, Manchester City, Torino şi Manchester United. El a marcat în tricoul "Diavolilor roşii" 237 de goluri în 404 meciuri, performanţă cu care ocupă locul trei în clasamentul golgeterilor clubului. De asemenea, Law a câştigat "Balonul de Aur" în 1964.

"Sunt într-un momentul în care simt că vreau să fiu deschis în prinţa stării mele de sănătate. Am fost diagnosticat cu "demenţă mixtă", care este mai mult decât o simplă demenţă, iar în cazul meu vorbim despre Alzheimer şi demenţă vasculară. Acesta a fost un an extrem de complicat pentru toată lumea şi perioadele lungi de izolare nu au ajutat, cu siguranţă. Este o boală dificilă şi am avut mai mulţi prieteni care au fost nevoiţi să se lupte cu ea. Speri să nu ţi se întâmple ţie, chiar glumeşti pe seama acestei maladii, şi ajungi să ignori primele semne ale bolii, în speranţa că nu sunt reale, după care devii furios, frustrat, confuz şi îngrijorat. Îngrijorat pentru familia ta, pentru că cei dragi vor fi nevoiţi să se descurce cu efectele acestei maladii.