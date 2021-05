Un antrenor pe zi! Becali a făcut portretul tehnicianului care va conduce FCSB: "Român, ortodox, ieftin"

Refuzat deja de Marius Şumudică şi de Nicolae Dică, latifundiarul din Pipera a înşirat vineri mai multe nume de antrenori pe care spune că îi ia în calcul să îi execute ordinele. În viziunea lui Becali, viitorul tehnician ar trebui să fie român, sa fi de religie ortodoxă, să nu ceară prea mulţi bani, dar să aibă şi oarecare experienţă.





„Eu vorbesc cu 2-3 antrenori, apoi aleg. Cu siguranţă va fi un antrenor român. Străin niciodată nu veţi mai vedea. Ce e aia? Antrenor român, ortodox. De ce să aduc altă religie? Nu ştiu dacă aduc cu experienţă. Ăştia sunt prea scumpi. Am stat şi m-am gândit. E bun Şumudică, dar costa 500.000 de euro cu tot staff-ul. Sunt bani mulţi. Dacă nu te califici în Europa, ce faci? Nu mai aruncăm cu banii, tată, nu se face aşa.





O să iau un antrenor ieftin. Poate să zică lumea orice. O să vorbesc, poate, şi cu Ilie Poenaru. Şi cu Prepeliţă, dar şi cu Marius Croitoru, să vedem cum vede fotbalul. Mie îmi place fotbalul de posesie, tiki-taka. Eugen Neagoe, da. Numai să facă cum zic eu, nu ca Piţi.





Mie, sincer, îmi place fotbalul lui Croitoru. Are el nebunia lui, vorbeşte, dar nu o face din aiureală. A arătat pe teren. A făcut tot felul de peticeli şi a jucat fotbal. Dar dacă îi ai pe ăştia ai mei? Ce dacă nu are licenţă. Îi aducem unul cu licenţă. Pintilii nu are încă voie să antreneze. Nu voi lua un antrenor mare expert, dar unul care a mai antrenat câţiva ani”, a spus Becali, citat de gsp.ro