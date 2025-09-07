Momente de panică la Satu Mare: o fetiță de 5 ani, salvată din mâinile tatălui care amenința că o aruncă în Someș

Un bărbat din Satu Mare a provocat panică, sâmbătă seara, după ce și-a luat fetița de cinci ani și a amenințat că o aruncă în râul Someș. Copila a fost salvată în ultimul moment, fiind transportată la spital pentru un control medical.

Jandarmii și polițiștii au fost solicitați în sâmbătă seară să intervină la un caz în cartierul Ostrovului din municipiul Satu Mare. O femeie a alertat autoritățile că i-a fost luată fetița de către concubin, iar acesta ar fi amenințat că o aruncă în râul Someș.

Pe Podul de Fier, bărbatul i-a dat copila unui cunoscut din cartier și a plecat.

Totul s-a întâmplat sâmbătă, în jurul orei 19:30. Potrivit informațiilor PresaSM, bărbatul a fost căutat de polițiștii sătmăreni după ce au fost alertați de fapta pe care intenționa să o pună în aplicare.

Bărbatul însă a lăsat copila, pe Podul de Fier, unui cunoscut din cartier care a adus-o acasă în siguranță. O vecină i-a alertat pe oamenii legii cu privire la faptul că minora a fost încredințată chiar de către tată unui cunoscut din cartier care venise să își viziteze sora. Fetița avea ochii umflați în momentul în care a fost predată echipajului de Poliție.

Fetița va fi dusă pentru un control medical la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare. Este posibil ca micuța să sufere de pe urma unei alergii.

Bărbatul a fost găsit în cele din urmă de polițiști.