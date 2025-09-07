search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Momente de panică la Satu Mare: o fetiță de 5 ani, salvată din mâinile tatălui care amenința că o aruncă în Someș

Publicat:

Un bărbat din Satu Mare a provocat panică, sâmbătă seara, după ce și-a luat fetița de cinci ani și a amenințat că o aruncă în râul Someș. Copila a fost salvată în ultimul moment, fiind transportată la spital pentru un control medical.  

Polițiștii au fost alertați și au intervenit de urgență / Sursa foto: presasm.ro
Polițiștii au fost alertați și au intervenit de urgență / Sursa foto: presasm.ro

Jandarmii și polițiștii au fost solicitați în sâmbătă seară să intervină la un caz în cartierul Ostrovului din municipiul Satu Mare. O femeie a alertat autoritățile că i-a fost luată fetița de către concubin, iar acesta ar fi amenințat că o aruncă în râul Someș.

Pe Podul de Fier, bărbatul i-a dat copila unui cunoscut din cartier și a plecat.  

Totul s-a întâmplat sâmbătă, în jurul orei 19:30. Potrivit informațiilor PresaSM,  bărbatul a fost căutat de polițiștii sătmăreni după ce au fost alertați de fapta pe care intenționa să o pună în aplicare. 

Bărbatul însă a lăsat copila, pe Podul de Fier, unui cunoscut din cartier care a adus-o acasă în siguranță. O vecină i-a alertat pe oamenii legii cu privire la faptul că minora a fost încredințată chiar de către tată unui cunoscut din cartier care venise să își viziteze sora. Fetița avea ochii umflați în momentul în care a fost predată echipajului de Poliție. 

Fetița va fi dusă pentru un control medical la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare. Este posibil ca micuța să sufere de pe urma unei alergii.  

Bărbatul a fost găsit în cele din urmă de polițiști. 

Satu Mare

