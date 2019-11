Ultima şansă pentru România: Astăzi, vom afla cu cine ne vom lupta la baraj pentru un loc la Euro 2020

Chiar dacă a avut nişte prestaţii dezolante în preliminariile pentru EURO 2020 şi a terminat pe locul 4 în grupă, echipa României continuă să spere că va lua parte la spectacolul fotbalistic de anul viitor. Ultima speranţă o reprezintă play-off-ul Ligii Naţiunilor, care va stabili ultimele 4 naţionale calificate. În play-off lucrurile sunt destul de clare, cu două rute deja stabilite, celalalte două urmând să se definitiveze prin trageres la sorţi fr astăzi.

Fiecare rută presupune un baraj cu patru echipe, care se vor înfrunta în sistemul semifinale-finală. Cele patru necunoscute de pe tabloul play-off-ului Ligii Naţiunilor lipsă sunt România, Ungaria, Bulgaria şi Israel. Una din acestea va ajunge, în urma tragerii la sorţi, să completeze ruta C şi să joace cu Scoţia în timp ce celelalte trei se vor alătura Islandei pe ruta A.

Ruta A: Islanda – echipa 1 şi echipa 2 – echipa 3

Ruta B: Bosnia – Irlanda de Nord şi Slovacia – Irlanda

Ruta C: Norvegia – Serbia şi Scoţia – echipa 4

Ruta D: Georgia – Belarus şi Macedonia – Kosovo



România are două variante

Varianta 1

Semifinală cu Islanda în deplasare.

Finală cu Bulgaria/Israel/Ungaria acasă sau în deplasare, în funcţie de tragerea la sorţi.



Varianta 2

Semifinală cu Scoţia în deplasare.

Finală cu învingătoarea dintre Norvegia şi Serbia acasă sau în deplasare, în funcţie de tragerea la sorţi.

Meciurie sunt programate anul viitor, semifinalele pe 26 martie, în timp ce finalele vor avea loc pe 31 martie.

Ciudăţenia de la Euro 2020



România tremură serios pentru calificarea la Campionatul European de anul viitor, dar îşi cunoaşte deja două din cele trei adversare din grupa de la turneul final, în eventualitatea în care vom ajunge acolo.

Săptămâna aceasta s-au disputat ultimele meciuri ale preliminariilor turneului final EURO 2020, partide în urma cărora numărul ţărilor calificate direct la competiţia de anul viitor a ajuns la 20. Anglia, Cehia, Ucraina, Portugalia, Germania, Olanda, Elveţia, Danemarca, Croaţia, Ţara Galilor, Spania, Suedia, Polonia, Austria, Franţa, Turcia, Belgia, Rusia, Italia şi Finlanda sunt formaţiile care au obţinut deja dreptul de participare la marea sărbătoare fotbalistică din 2020, pentru cele 4 locuri rămase disponibile urmând să aşteptăm deznodământul play-off-ului Ligii Naţiunilor.



Interesant este că,în ciuda faptului că tragerea la sorţi a grupelor Campionatului European va avea loc abia pe 30 noiembrie, în pavilionul Romexpo de la Bucureşti, componenţa acestora începe să prindă contur.

Grupa României este aproape gata



Paradoxal, “triclorii” îşi cunosc deja două dintre cele trei echipe pe care le-ar putea întâlni la Euro, Olanda şi Ucraina, chiar dacă nu sunt calificaţi şi chiar dacă tragerea la sorţi nici nu a avut loc.



Încă din decembrie 2017, când s-au stabilit cele 12 gazde EURO 2020, s-a făcut şi repartizarea acestora în grupe şi se ştia că dacă reprezentativele României şi Olandei vor obţine calificarea la turneul final, vor fi automat alocate în aceeaşi grupă, C. Aceasta înseamnă automat că în grupa României şi Olandei nu va mai fi nicio altă reprezentativă a celorlalte gazde ale turneului - Italia, Azerbaijan, Rusia, Danemarca, Anglia, Scoţia, Spania, Irlanda, Germania şi Ungaria, dacă acestea se vor califica.



Mai departe, 4 dintre capii de serie, Italia, Anglia, Spania şi Germania ştiu deja în ce grupe vor juca, fiind tot gazde. Una dintre celelalte două grupe rămase va fi găzduită de Rusia, formaţie pe care Ucraina nu o poate întâlni din cauza conflictelor politice, aceasta din urmă ajungând automat în grupa noastră. Singura echipă care lipseşte din Grupa C va veni din urna 3, adică va fi aleasă dintre Portugalia, Turcia, Austria, Suedia şi Cehia.



Cum arată acum configuraţia grupelor



Grupa A - Italia*

Grupa B - Belgia, Danemarca, Rusia*

Grupa C - Ucraina, Olanda*

Grupa D - Anglia*

Grupa E - Spania*

Grupa F - Germania*

*ţări gazdă



Urnele pentru Euro 2020:



Capi de serie: Belgia, Italia, Anglia, Germania, Spania, Ucraina;

Urna a doua: Franţa, Polonia, Elveţia, Croaţia, Olanda, Rusia;

Urna a treia: Portugalia, Turcia, Danemarca, Austria, Suedia, Cehia;

Urna a patra: Ţara Galilor, Finlanda şi cele 4 echipe din play-off-ul Ligii Naţiunilor



Împerecherea oraşelor gazdă



• Grupa A: Roma şi Baku

• Grupa B: Sankt Petersburg şi Copenhaga

• Grupa C: Amsterdam şi Bucureşti

• Grupa D: Londra şi Glasgow

• Grupa E: Bilbao şi Dublin

• Grupa F: Munchen şi Budapesta



Clasamentele finale în preliminariile pentru Euro 2020



Grupa A

1. Anglia 8 7 0 1 37-6 21

2. Cehia 8 5 0 3 13-11 15

3. Kosovo 8 3 2 3 13-16 11

4. Bulgaria 8 1 3 4 6-17 6

5. Muntenegru 8 0 3 5 3-22 3



Grupa B

1. Ucraina 8 6 2 0 17-4 20

2. Portugalia 8 5 2 1 22-6 17

3. Serbia 8 4 2 2 17-17 14

4. Luxemburg 8 1 1 6 7-16 4

5. Lituania 8 0 1 7 5-25 1



Grupa C

1. Germania 8 7 0 1 30:7 21

2. Olanda 8 6 1 1 24:7 19

3. Irlanda de Nord 8 4 1 3 9:13 13

4. Belarus 8 1 1 6 4:16 4

5. Estonia 8 0 1 7 2:26 1



Grupa D

1. Elveţia 8 5 2 1 19:6 17

2. Danemarca 8 4 4 0 23:6 16

3. Irlanda 8 3 4 1 7:5 13

4. Georgia 8 2 2 4 7:11 8

5. Gibraltar 8 0 0 8 3:31 0



Grupa E

1. Croaţia 8 5 2 1 17:7 17

2. Ţara Galilor 8 4 2 2 10:6 14

3. Slovacia 8 4 1 3 13:11 13

4. Ungaria 8 4 0 4 8:11 12

5. Azerbaijan 8 0 1 7 5:18 1



Grupa F

1. Spania 10 8 2 0 31:5 26

2. Suedia 10 6 3 1 23:9 21

3. Norvegia 10 4 5 1 19:11 17

4. România 10 4 2 4 17:15 14

5. Ins. Feroe 10 1 0 9 4:30 3

6. Malta 10 1 0 9 3:27 3



Grupa G

1. Polonia 10 8 1 1 18:5 25

2. Austria 10 6 1 3 19:9 19

3. Macedonia 10 4 2 4 12:13 14

4. Slovenia 10 4 2 4 16:11 14

5. Israel 10 3 2 5 16:18 11

6. Letonia 10 1 0 9 3:28 3



Grupa H

1. Franţa 10 8 1 1 25:6 25

2. Turcia 10 7 2 1 18:3 23

3. Islanda 10 6 1 3 14:11 19

4. Albania 10 4 1 5 16:14 13

5. Andorra 10 1 1 8 3:20 4

6. Moldova 10 1 0 9 4:26 3



Grupa I

1. Belgia 10 10 0 0 40:3 30

2. Rusia 10 8 0 2 33:8 24

3. Scoţia 10 5 0 5 16:19 15

4. Cipru 10 3 1 6 15:20 10

5. Kazakhstan 10 3 1 6 13:17 10

6. San Marino 10 0 0 10 1:51 0



Grupa J

1. Italia 10 10 0 0 37:4 30

2. Finlanda 10 6 0 4 16:10 18

3. Grecia 10 4 2 4 12:14 14

4. Bosnia 10 4 1 5 20:17 13

5. Armenia 10 3 1 6 14:25 10

6. Liechtenstein 10 0 2 8 2:31 2