Tsitsipas, după meciul cu Kyrgios: Omul devine obositor / Kyrgios: Ce am făcut?

"Îmi place ce are de adus sportului nostru. Îmi place că este diferit. Nu e un lucru rău. Dar nu cred că am mai jucat un singur meci înainte împotriva lui în care s-a comportat aşa. Vine o vreme când te-ai săturat. Aceste vociferări constante, aceste plângeri constante. Suntem aici pentru a juca tenis, acesta este cel mai important lucru. Nu suntem aici pentru a avea conversaţii, mai ales când ştii că arbitrul nu îşi va schimba decizia. Este total nebunesc. Este frustrant să vezi oameni care scapă. Este obositor", a declarat Tsitsipas, preluat de news.ro.





De cealaltă parte, Nick Kyrgios a spus: "Ce am făcut? Nu am făcut nimic împotriva lui care să fie lipsit de respect, nu i-am aruncat mingi. Sunt unul dintre cei mai populari jucători din vestiar. El nu este iubit. Tot circul a venit de la el. Asta nu e bullying... M-am întrebat de ce nu a fost exclus. Nu crezi că a ţinti o minge către un spectator merită asta? Aş putea trimite şi o minge în mulţime, nu? În rest, mă simt bine. În trecut, nu am reuşit să produc în mod constant cel mai bun tenis al meu, dar am jucat bine împotriva lui Tsitsipas".





Duelul dintre grecul Stefanos Tsitsipas (locul 5 ATP) şi Nick Kyrgios (locul 40) în runda a 3-a de la Wimbledon s-a terminat în favoarea jucătorului australian.





Condus de un set, Kyrgios a câştigat cu 6-7 (7/2), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7), după 3 ore şi 16 minute de joc sâmbătă.





Meciul va fi fost de o intensitate rară în schimburi, fie ele de mingi, fie de cuvinte. Kyrgios, al cărui tată este grec, a cerut în special ca adversarul său să fie descalificat pentru că a aruncat o minge în public după pierderea setului 2.





Australianul a cerut intervenţia supervizerului, dar cererea acestuia nu a fost ascultată. În consecinţă, Tsitsipas în special a trimis un serviciu de retur de la Kyrgios în tribune şi a primit un punct de penalizare, apoi l-a vizat pe australian la un smash şi la şi un forehand,în fluierăturile spectatorilor.





Kyrgios, sfertfinalist în 2014 pentru prima sa participare la All England Club, îl va întâlnir pe Brandon Nakashima (ATP 56) în optimile de finală.