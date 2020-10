Tricolorii, desfiinţaţi de Gică Popescu după eşecul cu Islanda: „Dezamăgire naţională!”

„Unde a fost atitudinea? Mă aşteptam să mergem peste ei. Cred că am avut şi al doilea 11 metri, care trebuia acordat, dar atitudinea noastră nu a arătat că merităm să câştigăm. La un astfel de meci nu mai ai nevoie de motivaţie. Când te motivezi dacă nu atunci când joci pentru echipa naţională? Noi nu am arătat asta.

Am o dezamăgire naţională. De mult nu am mai avut o senzaţie ca asta. Aveam încredere că putem depăşi Islanda. În repriza a doua am fost leşinaţi şi nu am tras la poartă. Tot timpul vorbim despre reconstrucţie de ani şi ani. E greu să remarci pe cineva. Nu am reuşit să tragem un şut pe spaţiul porţii. Despre ce vorbim?”, a spus Popescu la Telekom Sport.