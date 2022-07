Toni Petrea nu este deloc mulţumit de jocul echipei sale: "Am făcut multe greşeli"

”Un joc mai puţin reuşit din partea noastră. Am fost destul de nemulţumit, am făcut destul de multe greşeli. Am discutat cu jucătorii să fie mult mai atenţi. Rezultatul nu mă mulţumeşte, normal, dar trebuie să mă gândesc mai mult la evoluţia noastră, care, trebuie să recunosc, nu a fost pe placul meu.”, a declarat Toni Petrea, relatează Digisport.

Tehnicianul roş-albaştrilor nu a văzut punctul slab al fundaşilor săi. El a spus că a încercat să pună presiune pe adversar iar acest lucru putea să facă ca lucrurile să se termine mai rău pentru formaţia gazdă, pe final, atunci când clujenii au avut câteva ocazii mari de a înscrie golul câştigător.

”Nu văd neapărat punctul sensibil. Am încercat să punem presiune pe adversar şi puteam fi taxaţi pe final, pe contraatac. Creţu a avut meciuri în care a fost titular, nu putem spune că e o surpriză. Şi lipsa lui Radunovic poate a contat. Am vrut să începem cu jucători pe posturile lor, nu cum am fost forţat de evoluţia lui Şerban să o fac la pauză. L-am schimbat cu Popescu. Am avut câteva oportunităţi, dar nu am reuşit să marcăm. Nu a funcţionat jocul aşa cum trebuie. Am comunicat tot timpul cu arbitrul de rezervă şi îmi spunea ce se verifică la momentul respectiv. Cu VAR, nu ştiu ce am puta să mai comentăm. Asta e politica clubului, să îmbinăm tinereţea cu experienţa.”, a mai adăugat Toni Petrea.

Antrenorul FCSB-ului a lăsat impresia, pe final, că are nevoie de mai mulţi jucători, dat fiind faptul că urmează o perioadă foarte aglomerată în care echipa sa va juca din 3 în 3 zile.

”În orice moment, la orice echipă, ar mai fi nevoie de jucători. Ne aşteaptă jocuri din trei în trei zile, grele, şi trebuie să gestionăm foarte bine situaţiile. Per total, da. Cred că a avut o evoluţie bună, nu prea multe greşeli”, a declarat Toni Petrea.

Joia viitoare, FCSB va juca în cel de-al doilea tur preliminar al Conference League împotriva formaţiei Saburtalo Tbilisi, din Georgia. În etapa a doua a Superligii FCSB va face, duminică, deplasarea în Giuleşti.