„The Last Dance“ : Michael Jordan a redevenit „Regele Lumii“. Documentarul care dezmorţeşte fanii sportului

„Adevărul“ v-a obişnuit cu serialul de recomandări de filme despre sport numai bune de savurat pe durata pandemiei de coronavirus. Acum, ne concentrăm atenţia asupra unei producţii noi, disponibile pe Netflix în România, care vine ca un pansament pe rana provocată de absenţa sportului din aceste luni.

„The Last Dance“ este, în principal, povestea ultimului titlu câştigat de Michael Jordan cu Chicago Bulls. Dar şi mult mai mult decât atât: este însăşi povestea marelui MJ, a ascensiunii uneia dintre cele mai bune echipe sportive din istorie, o poveste despre caracter şi mentalitatea de învingător, despre sacrificii şi ruperea tiparelor, despre adevărurile dure din industria NBA legate de politicile de transferuri şi salarii, despre divergenţele dintre sportivi plus antrenori şi oamenii la costume din conducere, o sursă de inspiraţie şi un testimonial pentru ceea ce a însemnat fenomenul Jordan.



Un altfel de „succes de box-office“



Lansarea „The Last Dance“ a fost un real succes, creând o efervescenţă impresionantă în rândul pasionaţilor de sport, comparabilă cu marile zile de derby-uri. Cuvântul cheie „#TheLastDance“ a dominat discuţiile pe Twitter în Statele Unite ale Americii, fiind trendul numărul unu al zilei de 19 aprilie. „#TheLastDance“ a fost lider şi la nivel mondial, pe 20 aprilie, totalizând puţin peste 401 de menţiuni, potrivit getdaytrends.com. De asemenea, „The Last Dance“ a spulberat recordul de audienţă al postului ESPN pentru un documentar: 6,1 milioane de telespectatori au urmărit la televizor premiera primelor două episoade ale seriei, de peste două ori mai mulţi decât înregistrase orice producţie anterioară.



20 de ani de aşteptare şi o lansare devansată



Producţia „The Last Dance“ a fost posibilă datorită faptului că, înainte de începutul sezonului 1997/1998, Jordan şi Chicago Bulls şi-au dat acordul pentru ca un echipaj al NBA Entertainment să însoţească echipa permanent. A rămas însă stabilit că decizia folosirii imaginilor îi va aparţine lui Jordan, iar acesta a blocat ulterior proiectul timp de aproape 20 de ani, pe motiv că nu este pregătit. Michael Jordan a dat undă verde documentarului abia în 2016, în ziua în care Cleveland Cavaliers au ţinut parada campionilor, Le Bron James fiind onorat pentru al treilea titlu de campion NBA.

Lansarea documentarului fusese programată iniţial pentru iunie 2020, însă din nevoia de conţinut nou pe timpul pandemiei, ESPN a ordonat devansarea proiectului. „La începutul lui martie, când începuseră să apară primele ordine de restricţii, abia ce ne apropiam de o versiune draft a episodului 9 şi aveam rezervată o lună pentru episodul 10“, a declarat Jason Hehir, regizorul pentru The Last Dance“.



Jordan versus Bulls



Draftat de către Chicago Bulls ca opţiunea a treia în 1984, Michael Jordan a reuşit să transforme o echipă mediocră şi care avea audienţa unei formaţii de fotbal în sală, într-o emblemă a oraşului şi a sportului. Filmul spune această poveste, dar arată şi conflictul uriaş dintre Michael Jordan şi filosofia sa de abordare a sportului, centrată pe a fi cel mai bun tot timpul, şi conducerea echipei, reprezentată în principal de managerul general Jerry Krause, care propunea o abordare contrariantă pentru Jordan. „The Last Dance“ prezintă detaliat conflictul ce a escaladat în sezonul 1997/1998, în care, în cele din urmă, forţa lui Jordan s-a impus, aducând un al şaselea titlu la Chicago Bulls, ca un ultim capitol magic pentru o dinastie ajunsă la apus.





10.000 de ore de filmare au intrat în producţie pentru cele 500 de minute finale ale „The Last Dance“



106 de persoane au fost intervievate pentru „The Last Dance“, inclusiv foştii preşedinţi americani Bill Clinton şi Barack Obama