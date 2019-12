„Tarzan” de România, instalatorul campion mondial la culturism

Drumul spre marele vis nu a fost însă uşor. „Tarzan” practică culturism de 25 ani. „La început era doar un hobby, făceam acasă cu o ganteră şi cu haltere. Apoi în 1995, am început la Sala Polivalentă sub îndrumarea lui Liviu Voicu. Am întrerupt apoi în perioada Armatei, dar am reluat apoi şi de atunci e un stil de viaţă pentru mine.”