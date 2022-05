Tamaş: Am forţat, am jucat cu dureri. Sunt trist, dar alţii au pierdut campionate mondiale

"Ştiam că sunt buni pe contraatac, au avut două şuturi extraordinare. Asta este, felicităm echipa adversă. Eşti trist, alţii pierd campionate mondiale. 11 jucători a jucat 40 de meciuri, nu am vavut rezerve, ăsta e lotul Am forţat, am vrut să ajut echipa, am jucat cu ruptură de 3 mm. Ce voiau? Ce discuţii după FCSB? Să stăm capră în faţa FCSB-ului? La 4-0 râdeau de noi..", a spus el.

Formaţia Sepsi Sfântu Gheorghe a câştigat, joi seară, pentru prima dată Cupa României, învingând în finală, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari.

Sepsi a mai jucat finala Cupei în 2020, când a fost învinsă de FCSB, scor 1-0. Joi seară, pe stadionul Giuleşti, golurile învingătorilor au fost marcate de Ştefănescu ‘22, ’38. Pentru FC Voluntari a înscris Dumitrescu de la Sepsi, în minutul 90+5, în propria poartă. Ca urmare a succesului de joi, Sepsi va juca în turul doi preliminar al Conference League.