Suporterii lui Dinamo Kiev i-au cerut din nou lui Lucescu să plece. Motivul? Declaraţiile antrenorului despre războiul din Ucraina

Într-un interviu acordat postului italian TV Rai 1, Mircea Lucescu şi-a exprimat dezacordul pentru penalizarea sportivilor ruşi spunând şi că ucrainenii şi ruşii au trăit ”ca fraţii” în trecut şi că războiul din Ucraina este doar o problemă politică, nu o problemă între popoare.

Declaraţia i-a înfuriat pe suporterii Dinamo Kiev, care au reacţionat printr-un comunicat dur în care cereau din nou demisia antrenorului.

”... Pentru noi, fanii lui Dinamo Kiev, toate faptele exprimate nu au fost o surpriză. De câţiva ani ne străduim să transmitem lumii că Surkis (n.r. patronul clubului) e o ruşine pentru Dinamo, iar Lucescu trebuie să plece. Sperăm ca măcar astăzi să se deschidă ochii celor care nu ne-au susţinut poziţia în tot acest timp”, au transmis fanii, citaţi de Sport.ua.

Declaraţiile lui Mircea Lucescu în urma cărora suporterii au răbufnit

”Federaţia de Fotbal a amânat startul campionatului cu o lună. Ne aflăm în mare dificultate, nu doar cei din fotbal, sunt campioni ai altor sporturi care nu pot să îşi desfăşoare activitatea în continuare.

Italia îi invită să se antreneze pentru că viaţa va continua şi după acest moment. Ucraina trebuie să trăiască şi sportul este foarte important.

Nu sunt de acord (n.r. cu suspendarea sportivilor ruşi), sportul nu are nicio treabă cu politica şi economia. Sportivii trebuie să rămână în competiţii, au muncit toată viaţa lor pentru a avea această şansă. Sportul nu poate decât să ajute şi să unească.

Am trecut prin războiul din 2014, când a trebuit să plecăm din Doneţk şi de atunci nu ne-am mai întors niciodată, am jucat la Kiev sau prin alte părţi, dar niciodată la noi acasă.

Am crezut că nu se mai poate întâmpla aşa ceva din nou, iar acum asta... Nu am crezut că se va putea întâmpla un astfel de lucru, ucrainenii şi ruşii au trăit împreună, ca fraţii.

Acum problema este una politică, nu ştiu cum se va termina, pentru că ucrainenii sunt oameni mândri. Războiul va dura mult timp şi nu va câştiga nimeni”, a declarat Lucescu, citat de Tutto Sport.