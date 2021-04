Suntem departe de fotbalul mare: Ce spun specialiştii despre naţionala României de tineret

În decurs de trei zile, Germania ne-a bătut în preliminariile CM 2022 şi ne-a scos de la Europeanul de tineret. A fost 1-0 la seniori şi 0-0 la Under 21. Pentru cine n-a văzut meciurile, totul a fost strâns, la limită. În realitate, lucrurile au stat cu totul altfel!

Din păcate pentru noi, la prima reprezentativă, doar intervenţiile portarului Florin Niţă, plus lejeritatea cu care nemţii au tratat ocaziile au limitat proporţiile scorului pe „Arena Naţională“. Iar marţi seară, pe „Bozsik Aréna“ din Budapesta, povestea s-a cam repetat. Excluzând bara lui Măţan din minutul 5, România U21 n-a contat în atac. În schimb, nemţii au avut o sumedenie de ocazii şi au ratat şi un penalty. Iar asta într-o partidă în care, de fapt, noi aveam nevoie disperată de victorie, ei fiind calificaţi şi cu o remiză albă, aşa cum s-a şi încheiat partida. De aici şi remarca lui Basarab Panduru (foto, jos), la Telekom Sport, în analiza de după meci.

„Am avut senzaţia că ne-am propus doar să nu pierdem meciul ăsta. Nu ne ajuta rezultatul de egalitate. Îmi pare rău de primele două meciuri, în care am arătat fotbal. Am impresia că ne-a fost frică de Germania, deşi n-am văzut de mult timp aşa jucători rudimentari. Din minutul 5, n-am mai avut nicio ocazie! Noi voiam ca Olanda să facă egal cu Ungaria? Asta am vrut noi? Nu ştiu ce am aşteptat noi, dar faptul că noi jucăm cel mai important meci cu trei închizători mă face să cred că n-am vrut să pierdem“, a afirmat fostul internaţional.

„Nici unul nu e de echipă mare!“

Trecând peste analiza tehnico-tactică a lui Panduru, mai grav e verdictul dat de el. Şi, dacă cineva îşi imaginează că analistul Telekom Sport e prea dur în aprecierile sale, atunci ar trebui să citească ce au avut de spus şi alţi foşti internaţionali români, după parcursul României U21 la Campionatul European.

„Din echipa ăsta, care a intrat în teren cu Germania, noi nu putem să ducem niciun jucător la echipa mare! Niciunul! Nu e un plus când tragi linie! După trei meciuri şi cinci puncte, nu duci niciun jucător la echipa mare. Ăsta e adevărul! Pe cine duci la echipa mare după turneul ăsta final? Pe Moruţan poţi să-l duci? Pe Olaru poţi să-l duci? Pe cine duci? Şi mai avem o problemă. Nu văd niciun fundaş care poate să vină să pună probleme unuia de la echipa mare! Care şi ei sunt cum sunt...“, a explicat Panduru.

Moldovan şi Răducanu spun acelaşi lucru

Părerea exprimată de Panduru a fost împărtăşită, în linii mari, şi de alţi foşti jucători români, care au evoluat atât la naţională, cât şi la cluburi importante, de-a lungul carierei lor.

„Nu văd cine ar putea face pasul de aici la prima echipă. Vă spun doar unul, Andrei Vlad - foto“, a comentat Viorel Moldovan la Digi Sport. La acelaşi post, Marcel Răducanu a explicat că, din lotul pe care l-am avut în Ungaria, niciun jucător n-ar face faţă nici măcar la nivelul ligii secunde din Germania! „Eu cred că e o generaţie bună, mi-au plăcut copiii cum au jucat, au atitudine, voinţă. Dar e greu, deocamdată, să ajungă vreunul dintre ei în Bundesliga. Îmi pare rău să spun asta, dar asta e realitatea. Eu mi-aş dori să ajungă măcar în liga a doua din Germania, dar şi acolo e nivelul foarte ridicat“, a spus fostul mare internaţional.

Acelaşi Răducanu, stabilit de ani buni în Germania, unde are şi o academie de fotbal, a explicat că echipa U21 a nemţilor, care ne-a dominat marţi seară, a fost una limitată. „E frustrant. Aşa echipă slabă ca Germania de acum n-am mai văzut la U21. Dacă erau cei patru care sunt acum la echipa mare, îi băteam pe nemţi sigur“, a spus Răducanu, cu referire la Ianis Hagi, Florinel Coman, Denis Man şi Valentin Mihăilă, luaţi de Mirel Rădoi la prima reprezentativă pentru preliminariile CM 2022.

Dincolo de părerile exprimate despre calitatea fotbaliştilor de la U21, Ionuţ Lupescu a subliniat şi o situaţie legată de felul în care un European de tineret e tratat şi mediatizat în România. „E o competiţie supraevaluată în România. Ne-am entuziasmat foarte mult şi în urmă cu doi ani, în Italia, dar e un nivel diferit la U21. Avem mari probleme în a-i integra pe cei care au fost la Campionatul European de acum doi ani în echipa mare. S-a văzut când au fost folosiţi cu Spania şi cu Norvegia (n.r. - în preliminariile Euro 2020 şi în Liga Naţiunilor)“, a spus „Kaiserul“ la Telekom Sport.

Euro U21, Ungaria & Slovenia Grupa A Marţi România - Germania 0-0 Ungaria - Olanda 1-6 Clasament 1. Olanda 3 1 2 0 8-3 5 2. Germania 3 1 2 0 4-1 5 3. România 3 1 2 0 3-2 5 4. Ungaria 3 0 0 3 2-11 0 *Primele două clasate merg în sferturi. Fazele eliminatorii se vor desfăşura, în perioada 31 mai - 6 iunie.