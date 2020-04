StauAcasă. Poveştile campionilor, pe care le poţi descoperi din cărţi. Lecturi recomandate oricărui pasionat de sport

Da, competiţiile sportive „au îngheţat”, marile competiţii sunt fie amânate, până în vară, fie reportate până în 2021 sau chiar rămase fără termen. Însă pasiunea pentru sport este dincolo de aceste lucruri, ea fiind întreţinută, spre exemplu, de poveştile marilor campioni, menite să inspire şi să îţi insufle măcar un pic din ambiţia lor.

„Eu sunt Zlatan” („I am Zlatan”) - E povestea lui Zlatan Ibrahimovici, la care fotbalistul celor de la Milan a lucrat împreună cu scriitorul suedez David Lagercrantz. De altfel, simţi de la primele rânduri „tuşa” personală a atacantului în vârstă de 38 de ani, care abordează un limbaj „colorat” şi autentic, întocmai cum şi-a obişnuit fanii. Pe Zlatan poţi să-l iubeşti sau poţi să-l urăşti! Cu siguranţă însă, nu te va lăsa indiferent, ceea ce se ilustrează perfect şi în carte. Povestea lui Zlatan arată cum un om începe viaţa cu nenumărate minusuri, dar plusează printr-o personalitate puternică, care îl propulsează în fotbalul mare: după startul de la Malmö, ajunge rând pe rând la Ajax, Inter, Barcelona, AC Milan, PSG sau Manchester United. Scrisă cu umor, cartea arată părţile „nefardate” ale lui Zlatan, sugerându-ţi o concluzie fermă: îl poţi scoate pe Zlatan din cartier, dar nu poţi scoate cartierul din Zlatan.

„De neoprit” („Unstoppable: My life so far”) - E rezultatul colaborării dintre Maria Sharapova şi scriitorul american Rich Cohen. Povestea ne duce până în urmă cu mai bine de trei decenii, când „Masha” cea de cinci ani a început să joace tenis, într-un mic orăşel din Rusia. Pariul „nebun” al tatăl ei, Iuri, Maria, însoţită de părintele ei, ajunge în Florida. Cei doi aveau la ei doar 700 de dolari şi nu vorbeau o „boabă” de engleză! Amândoi însă erau convinşi că micuţa Maria va ajunge o mare campioană. Viaţa avea să arate că nu erau presupuneri nefondate: la 17 ani, rusoaica a cucerit turneul de la Wimbledon, ulterior, devenind lider în ierarhia mondială a tenisului feminin. Până la momentul retragerii, care a venit de curând, Maria a adăugat în palmaresul ei alte patru trofee de Grand Slam. Cartea conturează povestea rusoaicei, în prezent ajunsă la 32 de ani, mânate de hotărâre şi ambiţia de a avea totul sau nimic, reuşind de cele mai multe ori, să aibă totul.

„Dincolo de măreţie” („The edge of greatness”) - E una dintre biografiile despre Michael Schumacher, scrisă de James Allen, reputat comentator al Formula 1. Înainte să spui „Michael Schumacher” şi să te gândeşti în secunda următoare la o tragedie care frizează limitele stupidului, cartea arată povestea unui fenomen. Având startul într-un mediu fără bani şi fără posibilităţi, „Schumi” ajunge să domine unul dintre cele mai periculoase sporturi din lume. A lăsat în urmă „coloşi” precum Ayrton Senna, Alain Prost sau Juan Manuel Fangio şi ridicând standardele din sportul său, Michael a devenit de şapte ori campion mondial de Formula 1, adunând 91 de curse câştigate. Povestea ilustrată de comentatorul de Formula 1 recapitulează traseul liderului mondial în jurul trăsăturilor sale definitorii: „Nu dezvălui, niciodată, nimic” şi „Mă interesează doar perfecţiunea”.

„Nu doar despre bicicletă” („It's Not About The Bike”) - E modul în care Lance Armstrong a ales să-şi prezinte viaţa, înainte să confirme suspiciunile de dopaj, care au planat de-a lungul carierei sale. Realizată cu ajutorul scenaristei şi scriitoarei Sally Jenkins, cartea arată parcursul fostului ciclist, prin prisma diagnosticului sumbru, din 1996: cancer testicular în stadiul patru, cotat cu şanse de supravieţuire sub 40%! Lesne de dedus, între timp, Lance Armstrong avea să biruie în această luptă. Deşi a pierdut toate titlurile de după 1998, fiindu-i retrase în 2012, după ce a fost găsit vinovat de dopaj, Lance Armstrong rămâne un învingător în faţa uneia dintre cele mai nemiloase boli ale planetei şi un personaj controversat în ale ciclismului.

„Open” („Deschis“) - E povestea nefardată a lui Andre Agassi, care surprinde printr-o francheţe uluitoare. „Tenisul îl urăsc mai mult decât pe toate celelalte sporturi”, spune fostul lider ATP, acesta fiind doar un exemplu din multele pe care le oferă cartea. Autobiografia „a prins viaţă” cu ajutorul prozatorului J.R. Moehringer, care arată într-un mod cinic cum Andre Agassi a făcut performanţă din sportul pe care l-a detestat toată viaţa. Totul a pornit prin prisma visului unui părinte, tatăl fostului jucător de tenis, care şi-a pus ambiţia ca unul dintre cei patru copii ai săi să fie campion al sportului cu racheta. „Băţul cel mic” l-a tras Andre, din nefericire pentru el sau din fericire pentru iubitorii tenisului, americanul devenind un reper pentru aceştia prin cucerirea tururor turneelor de Grand Slam.

„Fotbal în ritm de heavy metal” („Bring the noise”) - Îl are ca personal principal pe unul dintre antrenorii momentului, Jürgen Klopp, în viziunea jurnalistului german Raphael Honigstein. Capabil să transforme o echipă aflată în umbra celor de la Bayern într-o veritabilă campioană, aşa cum s-a întâmplat la Borussia Dortmund, Jürgen Klopp e o combinaţie de hotărâre, efervescenţă şi spontaneitate. Povestea porneşte de la începuturile sale ca „jucător cu abilităţi de divizia a cincea, dar cu creier de primul eşalon” şi îi urmăreşte trecerea la antrenorat şi ceea ce „a bătătorit” drumul său spre „Anfield“, conducând, în prezent, campioana Europei, Liverpool.

„Sir Alex Ferguson” - E o culegere stufoasă de anecdote şi opinii lipste de cenzura temerilor ale celui considerat unul dintre cei mai buni antrenori de fotbal din lume. Cartea arată cum cariera lui Ferguson a ajuns să se confunde cu marile performanţe ale lui Manchester United, echipă pe care a antrenat-o o foarte lungă perioadă de timp, între 1986 şi 2013. Psihologia managementului, detaliile strategice de tactică şi viaţa de antrenor sprijinită de cea de familie plasează această autobiografie drept un reper şi o sursă de inspiraţie.

„27 de paşi” - E cartea scrisă de Tibi Uşeriu, cunoscut drept alergător de anduranţă şi un om care îşi caută motivaţia, acolo unde alţii îşi găsesc limitele fizice. Ce nu ştiau prea mulţi, până la această carte, e drumul pe care l-a străbătut: azilant politic în Berlin, pizzar într-un restaurant italian, om de pază al unui interlop sârb, autor de jafuri armate, evadat din două închisori europene, vânat de Interpol şi ajuns într-o puşcărie de maximă securitate. Sunt zece ani din tinereţea sa pe care nu-i „bagă sub preş”, ci şi-i asumă, căci sunt cei care l-au definit ca om şi care, poate, l-au făcut să fie cel dintâi care a trecut linia de finiş a Ultramaratonului Arctic, deşi drumul a fost „pavat” cu îndurarea gerului dincolo de limitele imaginaţiei, halucinaţii, dormit în aer liber şi degerături. Toate şi-au găsit răsplata în succesul de a fi cunoscut de o lume întreagă.

Preţurile aproximative ale titlurilor recomandate:

(pot varia, în funcţie de sursa de achiziţionare)