Sorana Cîrstea, categorică în privinţa vaccinării anti-COVID: Ce a spus

Sorana a vorbit cu reprezentanţii presei chiar pe aeroportul din Bucureşti şi a detaliat restricţiile la cae vor fi supuşi jucătorii şi jucătoarel de tenis în Australia. ”Vom fi restricţionaţi la cinci ore în afara camerei, în care trebuie să faci şi tenis, şi pregătire fizică, şi recuperare. Nu ai voie să mănânci decât în cameră. Toate aceste lucruri ni s-au spus dinainte şi noi a trebuit să alegem dacă acceptăm sau nu”, a spus Cîrstea.

Întrebată dacă se va vaccina împotriva COVID-19, Sorana a avut un răspuns fără echivoc. ”Da, clar, mă voi vaccina. Decât să mai am un an ca 2020, prefer să mă vaccinez de cinci ori. Probabil ni se va cere oricum, însă nu am nicio problemă cu asta. Când îmi va veni rândul, voi face vaccinul liniştită”, a spus jucătoarea de tenis.

La începutul lunii ianuarie, Sorana Cîrstea s-a retras din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Abu Dhabi, din cauza unor probleme abdominale. În primul tur al competiţiei, românca urma să o întâlnească pe Karolina Pliskova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3.