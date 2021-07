Simona Radiş: Sunt mândră că azi am putut să reprezint ţara şi să fiu portdrapelul României. A fost un moment special, am avut emoţii mari  VIDEO

„Sunt mândră că azi am putut să reprezint ţara şi să fiu portdrapelul României. A fost un moment special, am avut emoţii mari, dar în acelaşi timp m-am simţit puternică şi nu doar pentru că am purtat steagul, ci şi pentru că în spatele meu au fost mulţi oameni puternici. Naţiunea noastră este puternică şi, împreună cu toţi sportivii care participăm la Jocurile Olimpice, vom face tot posibil să ridicăm steagul pe cele mai înalte catarge", a declarat Radiş.

Simona Radiş şi Robert Glinţă au purtat drapelul tricolor la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Radiş a fost desemnată în ultimul moment, după ce proba Mădălinei Bereş a fost devansată de duminică pe sâmbătă.