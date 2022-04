Simona Halep îşi pregăteşte terenul pentru a patra finală la Roland Garros

Pe 7 aprilie, a anunţat că şi-a luat un antrenor de clasă, pe cel care a pregătit-o pe Serena Williams, pe francezul Patrick Mouratoglou. Recuperarea după accidentarea suferită la Indian Wells merge bine şi revenirea pe teren, de data asta pe zgură, se va face în cadrul turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid. Şi-a anunţat de asemenea prezenţa şi la Roma, din 9 mai.

În acelaşi timp, încearcă să se şi monteze pentru al doilea Grand Slam al anului, turneeul de la Roland Garros lăsând urme adânci, Halep suferind enorm după finala din 2017, meci pierdut în faţa letonei Jelena Ostapenko (4-6, 6-4, 6-3).

„Conduceam meciul, dar apoi a fost cel mai deprimant moment din viaţa mea. Trei luni am fost afectată, nu mă puteam bucura de nimic, uneori mă trezeam plângând în timpul nopţii. Aveam 6-3, 3-0 şi am pierdut meciul. Dar am ştiut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunţat la antrenamente, a doua zi eram pe teren şi mă antrenam din greu. După, următorul Grand Slam pe care l-am jucat l-am câştigat”, a explicat, pentru Top Court, Simona Halep.





Au încredere în Mouratoglou





Foştii tenismeni români Victor Hănescu şi Alexandra Dulgheru văd cu ochi buni colaborarea dintre Simona Halep şi antrenorul francez. „Simona are şanse mari să revină, lucrurile nu sunt complicate, dar uneori e nevoie de un om care să te ordoneze şi tu să ai încredere să accepţi”, a spus, pentru gsp.ro, Victor Hănescu. Acesta a fost completat la Eurosport de Alexandra Dulgheru, fost număr 26 WTA: „E o mişcare foarte bună pentru că ea mai are câţiva ani, nu mai are nimic de pierdut, nu mai are nimic de demonstrat. Mi se pare că e foarte important să investeşi extrem de bine şi calitativ în ce faci, mai ales în ultimii ani de carieră, iar Patrick este un antrenor foarte bun. În locul ei aş căuta noi provocări, un titlu major pe hard”.