Simona Halep, impresionată de oferta venită din partea unei foste câştigătoare de la Roland Garros

Simona Halep i-a răspuns Francescăi Schiavone şi a anunţat-o că propunerea unei posibile colaborări, pe viitor, o onorează.



Francesca Schiavone a revenit în atenţia reflectoarelor după câteva luni de tăcere totală. Câştigătoarea ediţiei 2010 a turneului de la Roland Garros a dispărut din peisaj după ce a încercat să o ajute pe Caroline Wozniacki în timpul sezonului de zgură 2019, iar recent a dezvăluit că a trecut cu brio peste o luptă crâncenă cu cancerul. Bătălia câştigată i-a dat aripi Francescăi să revină cu gândul la proiecte personale de viitor.



Ajunsă faţă în faţă cu reporterii de la „Gazzetta dello Sport“, Schiavone a trimis multe laude în direcţia campioanei de la Wimbledon, o jucătoare pe care a înfruntat-o de două ori în carieră, şi pe care apoi a observat-o dintr-o nouă postură, de antrenor consultant.



”Simona Halep este o fată seriosă şi mi-ar plăcea să o antrenez. Este o jucătoare cu un potenţial uriaş, care poate reveni pe primul loc în lume şi să rămână mult timp acolo”, a transmis italianca, o adeptă a „smart-tenis“-ului, a variaţiilor în jocul pe zgură şi o veritabilă războinică pe teren.



„Am fost inspirată şi de ea“



Răspunsul Simonei Halep a venit în paginile aceleiaşi publicaţii, notează DigiSport. „Sunt foarte fericită şi onorată că Francesca s-a gândit la mine. Ea a fost întotdeauna o luptătoare extraordinară, una care nu renunţă niciodată şi am fost inspirată şi de ea când am crescut ca jucătoare“, a spus Simona, o fană declarată a belgiencei Justine Henin.



„Mi-a părut foarte rău să aud că este bolnavă, dar nu sunt deloc surprinsă că a înfruntat cancerul şi l-a învins. Acum, Francesca încearcă să se recupereze la maximum şi eu abia aştept să o văd din nou în preajma terenului de tenis“, a transmis Simona, cea care, totuşi, pentru moment, are o echipă solidă pentru sezonul 2020, odată cu revenirea australianului Darren Cahill alături de ea şi cooptarea în staff a lui Artemon Apostu-Efremov.



Colaborarea dintre Schiavone şi Wozniacki nu a dat rezultatele dorite în 2019, daneza nereuşind să câştige vreun meci pe zgură roşie şi bifând doar o finală pe zgura verde înrudită, la Charleston.



Sportiva din Italia a impresionat însă mereu prin atitudinea pozitivă afişată - un capitol la care Simona Halep a recunoscut, mereu că lucrează şi are multe de îmbunătăţit.

Rezultatele meciurilor directe dintre Simona Halep şi Francesca Schiavone:

6-3, 6-2 pentru Francesca Schiavone, în 2013, la Marrakech

6-1, 6-1 pentru Simona Halep, în 2016, la Wimbledon