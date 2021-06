Simona Halep a fost cerută de soţie de Toni Iuruc! Cum arată inelul de logodnă

Jucătoarea de tenis ar fi fost cerută de soţie de milionarul machedon, iar cei doi le-ar fi arătat unor prieteni apropiaţi o fotografie în care Simona purta inelul primit, a scris gsp.ro

Toni şi Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) s-au afişat prima dată după finala câştigată sportiva din Constanţa la Wimbledon, în 2019.

Într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni, cea mai bună jucătoare de tenis a României a declarat că naşterea unui copil va depăşi trăirile experimentate pe terenul de joc.

“Să am un copil cred că o să depăşească orice senzaţie pe care am avut-o eu în tenis. Am spus mereu, viaţa mea bate tenisul. Tenisul este ca o completare, nu poate să ia faţa vieţii mele”, a spus fostul lider al clasamentului mondial.