Simona Halep, despre rolul elicopterelor în victoria cu Serena din finala turneului de la Wimbledon 2019: "Este ciudat"

Simona Halep le-a povestit jurnaliştilor englezi modul neobişnuit în care a petrecut orele dinaintea victoriei senzaţionale din finala câştigată, în 2019, împotriva Serenei Williams, scor 6-2, 6-2.





"Nu eram atât de agitată, deşi sunt o persoană nervoasă, şi am fost foarte relaxată în acea dimineaţă. Am petrecut mult timp uitându-mă doar pe fereastră, la elicopterele care aterizau, pe heliport. Este ciudat, dar mi-a limpezit mintea şi m-a ajutat să uit de ceea ce urma. Am jucat meciul perfect. M-am confruntat cu Serena în Singapore, unde am jucat rapid şi nu i-am dat timp să se aşeze, aşa că am ştiut că dacă fac asta am o şansă. M-am simţit mai entuziasmată decât neliniştită şi am avut familia acolo. A fost cea mai frumoasă zi din viaţa mea”, şi-a amintit Halep.





În urmă cu doi ani, românca a renunţat şă închirieze o propietate în apropiere de complexul de la Wimbledon şi a ales să locuiască pe perioada turneului într-un hotel de lângă heliportul Battersea.