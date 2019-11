Semnal de alarmă asupra depresiei: un fost lider mondial în tenisul feminin vorbeşte deschis un subiect delicat

Fost lider mondial în tenisul feminin, rusoaica şi-a încheiat activitatea la doar 25 de ani, din pricina unor dureri la spate. Anii care au urmat, opt la număr, nu au fost tocmai floare la ureche: Dinara Safina s-a confruntat cu depresia, traversând o serie de episoade dificile.

„Ultimii opt-nouă ani nu au fost deloc uşori. Cred că li se întâmplă adesea jucătorilor, când se retrag să cadă în depresie. Unul dintre motive este că ieşi din centrul atenţiei şi ajungi să fii o persoană cu totul diferită. Când eram pe locul întâi în lume, toată lumea era în jurul meu, toţi doreau o bucăţică din mine. Acum, se pare că multora nu le mai pasă”, a declarat fosta sportivă, potrivit Tennis World USA, citat de ziare.com.

Uitată de ţara sa





Nu a ajutat nici faptul că s-a simţit ignorată, în ultimul deceniu şi că iniţiativele ei s-au lovit de un zid: „Am încercat, de mai multe ori, să-l contactez pe preşedintele federaţiei, să văd dacă pot ajuta viitoarea generaţie şi niciodată nu m-a contactat înapoi. Se pare că nu doreau să mă mai ajute. Şi ajungi să te întrebi de ce se întâmplă asta, după câte ai făcut pentru ţară şi te lasă confuză şi rănită. Ţi se aminteşte constant că ei nu mai au nevoie de tine şi că nu le pasă. Nu-i deloc uşor să te confrunţi cu singurătatea”, a completat Dinara Safina.

După ce a reuşit să încheie un capitol dificil din viaţa ei, fosta jucătoare spune că îşi doreşte să revină în tenis, de data aceasta în atrenorat: „În acest an, am acceptat tot ce mi se întâmplă, tot ce credeam că nu e adevărat. Am lucrat să-mi regăsesc fericirea şi, acum, mă duc la jucători şi le spun că sunt interesată să îi antrenez. Pentru mine, a fost o lecţie importantă să înţeleg că nu te poţi baza pe nimeni”.

În 2009, Dinara Safina atingea performanţa locul întâi în clasamentul WTA, câştigând şi argintul olimpic pentru Rusia, în 2008.