Selecţionerul Rădoi, ridiculizat de Cornel Dinu: "Dacă tăceai, filosof rămâneai!"

România a pierdut, joi, în deplasare, meciul cu Islanda, în semifinalele play-off-ului pentru accederea la Campionatul European din 2021, scor 2-1 (2-0), şi a ratat ultima şansă de a participa la această competiţie. Golurile au fost marcate de Gylfi Sigurdsson '16 şi '34 şi Maxim '63 (penalty), acesta fiind singurul şut expediat de tricolori pe spaţiul porţiii pe tot parcursul meciului.

La finalul întâlnirii, Mirel Rădoi a surprins printr-o declaraţie ambiguă. "Nu cred că dacă tragi mai mult sau mai des la poartă înseamnă neapărat că vei câştiga. Aşa cum nu cred că este ruşinos că nu am reuşit să tragem la poartă. E ruşinos că nu am reuşit să ne calificăm, nu neapărat că nu am tras la poartă", a spus selecţionerul.

Lipsa de sens a ideii selecţionerului nu a rămas nesancţionată de ironia fină a fostei glorii dinamoviste .„Groaznic! Pe mine m-a dat peste cap afirmaţia de la final, că nu e nevoie să tragi pe poartă ca să câştigi. Noi suntem într-o perpetuă tranziţie. Avem antrenori, care, să reţineţi, înainte de fiecare meci ne spuneau «De la mijloc în faţă fiecare trebuie să căutaţi să trageţi la poartă minimum de două ori pe meci». Iartă-mă, domnul Rădoi, dar nu poţi să faci o astfel de afirmaţie. Nu poţi să câştigi fără să tragi la poartă. E şi chestia aia. Dacă tăceai, filosof rămâneai. Una e să aşezi cuvinte şi alta e să aşezi idei”, a spus Dinu la TV Telekom Sport.