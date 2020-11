Scandal monstru după CFR - Gaz Metan! Petrescu vrea să plece, patronul echipei ameninţă cu neprezentarea în Liga 1

Înfrângerea ardelenilor, din etapa a 9-a a Ligii 1, s-a lăsat cu un scandal de proporţii. Nemulţumiţi de maniera de arbitraj managerul sportiv al celor de la CFR Cluj, Marius Bilaşco, şi antrenorul echipei, Dan Petrescu, au răbufnit la finalul meciului, cei doi reclamând anularea unui gol perfect valabil şi neacordarea a trei lovituri de la 11 metri. În minutul 68, arbitrul George Cătălin Găman nu a luat în seamă semnalizarea asistentului Mircea Orbuleţ şi a anulat eronat un gol al gazdelor. În afara acestei decizii greşite, centralul putea acorda penalty la cel puţin una dintre fazele reclamate de ardeleni. Imediat după meci, primul care a înfierat brigada de arbitri a fost Marius Bilaşco. Oficialul campioanei a venit şi cu o ameninţare hilară şi a declarat că, în semn de protest faţă de arbitraje, echipa clujeană nu se va prezenta la următorul meci din Liga I, “Sunt trei penaltiuri, dintre care două clare, plus avem un gol anulat. Suntem clar dezavantajaţi. Se continuă în aceeaşi manieră ca anul trecut. E clar că nu avem nicio şansă. Să vii să arbitrezi de o asemeea manieră pe CFR Cluj acasă, deja mi se pare că este o tentă. Decizia patronului este de a nu ne prezenta la următoarea partidă. În semn de protest. De la Roma vom veni la Cluj, nu vom mai merge la Piteşri pentru următoarea etapă de campionat. Nu e vorba doar de această partidă. Se întâmplă din play-off-ul campionatului trecut. Nu putem să jucăm în asemenea condiţii. Când bagi mingea în poartă regulamentar şi ţi se scoate mingea din poartă... Nu ai voie să anulezi un gol perfect valabil. Este tragic ce se întâmplă”, a spus Bilaşco la posturile care transmit Liga I. Petrescu vrea să îşi ia lumea-n cap

La scurt timp după manager sportiv, a fost rândul lui Dan Petrescu să îşi verse amarul. Antrenorul a declarat, la Digi Sport, că are nevoie de o pauză şi că intenţionează să se despartă de CFR Cluj. “Nu mai vreau să stau la echipă, că n-avem nicio şansă, după meciul cu Roma vreau să plec. M-am săturat, mă duc. Îmi iau la revedere de la toată lumea. Să vină altcineva să facă faţă. Să mă mai lase şi pe mine în pace, să mă mai odihnesc. Eu vreau ca echipa să se prezinte (la meciul cu FC Argeş), dar cu alt antrenor, eu nu mai vreau. Am o clauză şi dacă nu mai pot să antrenez ce să fac? Să antrenez cu clauza în mână? Nu mai pot face faţă, am cerut mereu arbitraje corecte, jucători şi să mă lase să-mi fac treaba. Arbitraje corecte n-am... Dacă campioana României este arbitrată acasă aşa... “, a spus Petrescu.