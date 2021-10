Ronald Koeman, desfiinţat de unul dintre foştii săi elevi: "Cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată"

Rezulatele foarte slabe înregistrate de Barca în acest sezon au transformat una dintre cele mai de temut grupări din lume într-o echipă de pluton. Gruparea catalană are o singură victorie în ultimele cinci partide, două remize şi două înfrângeri, ambele în Liga Campionilor la scoruri de neprezentare.





În aceste condiţii, chiar dacă are o clauză de reziliere de 12 milioane de euro, preşedintele Laporta a luat decizia înlăturării tehnicianului oladez, despărţirea oficială urmând să aibă loc, conform presei spaniole, imediat după meciul cu Atletico Madrid, programat sâmbătă.







În acest context, Koeman a primit încă o lovitură, fiind criticat dur de unul dintre foştii săi elevi, Santiago Canizares, o legendă a fotbalului iberic. Fostul portar s-a aflat sub bagheta olandezui la Valencia, în sezonul 2007-2008, şi nu s-a sfiit să îl desfiinţeze pe tehnician, pe care îl consideră cel mai slab antrenor cu care a lucrat vreodată. "La nivel tactic, Koeman nu a putut să ofere instrumentele corespunzătoare jucătorilor. De asemenea, nu s-a descurcat bine în pregătirea fizică. Din cei zece ani în care am fost la Valencia CF, a fost cel mai prost antrenor pe care l-am avut vreodată. El nu ştia cum să administreze vestiarul sau să ia deciziile corecte. Ne-a separat pe Albelda, Angulo şi pe mine de echipă când eram 25 de jucători, în decembrie. A rămas în competiţie cu 22 de fotbalişti pentru restul sezonului. Nu mi s-a părut niciodată un antrenor bun. Nu am ceva cu el personal. Nici Capello nu a contat pe mine, dar nu am nicio problemă să recunosc că e un tehnician foarte bun", a spus Canizarez în Marca, citat de Eurosport.