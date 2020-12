România - Ungaria, meci cu miză simbolică la Euro 2020! Buceschi, discurs acid despre prestaţia naţionalei

În grupa noastră, calculele sunt destul de simple. Norvegia e calificată matematic în semifinale, în timp ce Croaţia şi Germania sunt bine poziţionate în lupta pentru celălalt loc din careul de aşi, Olanda având şanse mici de a mai intra între primele patru echipe ale continentului. România şi Ungaria vor fi, foarte probabil, codaşele grupei, o înfrângere în meciul direct fiind echivalentă cu ultimul loc după disputarea tuturor partidelor de la acest turneu final

Supărate din cauza rezultatelor obţinute până acum în Danemarca, fetele noatre promit că vor face tot posibilul să ameioree impresia dezamăgitoare de până acum cu o evoluţie bună în faţa Ungariei. “Suntem supărate că nu am reuşit să câştigăm decât un meci, nu am reuşit să jucăm mai bine, asa cum ne-am dorit, însă încercăm să strângem rândurile, şi până la ora meciului cu Ungaria, să arătăm mai bine. Cred că, în puţinul timp care ne-a rămas, nu prea mai putem să punem lucruri la punct, dar cred că ar trebui să lucrăm mai mult la atitudiunea pe care o avem. Consider că nu mai avem nimic de pierdut. E clar că nu putem ajunge în primele şase echipe din Europa, aşa cum ne-am dorit şi, poate, cu această presiune luată de pe umerii noştri, vom fi mai degajate. Trebuie să învăţăm puţinele lucruri bune care au rămas şi să mergem mai departe. Eu în continuare mă bucur să pot să joc şi să pot să fiu aici pentru că, în urmă cu un an, nu mi-aş fi imaginat că acest lucru se va întâmpla. Este clar că este un meci între două echipe care nu au îndeplinit ce şi-au propus atunci când au ajuns aici. Va fi un meci dificil şi îmi doresc să arătăm mai bine decât am făcut-o până acum, pentru că, în acest turneu, dacă e să privim lucrurile real, cred că am jucat o repriză cu Polonia şi una cu Norvegia”.”, a declarat, duminică, Eliza Buceschi.

În grupa preliminară D, tricolorele au înregistrat următoarele rezultate: 19-22 cu Germania, 28-24 cu Polonia şi 20-28 cu Norvegia, în timp ce în Grupa Principală Croaţia ne-a învins cu 25-20