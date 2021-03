România „tremură“ cu gândul la meciul cu Armenia: De ce deplasarea din Erevan ne dă fiori

România are un parcurs previzibil, după primele două meciuri din preliminariile Mondialului din 2022: s-au luat punctele cu Macedonia de Nord, ce-i drept, cu mari emoţii, şi s-au pierdut cele cu Germania, fără drept de apel.

De acum, toată atenţia se îndreaptă spre ultima partidă din această serie sufocantă de din luna martie: deplasarea din Erevan, cu Armenia. Din păcate, acest meci a fost programat cum nu se mai poate mai rău pentru tricolori. Iar asta din mai multe motive.

În primul rând, întâlnim Armenia la ea acasă, într-un moment în care această naţională e pe val. Concret, această echipă are o serie de şapte meciuri fără înfrângere. Dintre care ultimele patru câştigate, cu un singur gol primit! Şi, atenţie: armenii au debutat în preliminariile CM 2022, fără jucătorul lor cel mai bun: Henrikh Mkhitaryan (32 de ani, AS Roma). Golgheterul all-time al Armeniei - are 30 de reuşite în 88 de selecţii - s-a accidentat într-o partidă din Liga Europa cu Şahtior Doneţk şi, suferind o leziune musculară, va lipsi în jur de o lună.

Chiar şi fără Mkhitaryan însă, armenii s-au descurcat excelent. Iar dacă victoria cu Liechtenstein din deplasare, scor 1-0, n-a fost vreo mare realizare, în schimb, cea de acasă cu Islanda a fost, într-adevăr, o surpriză. Cu şase puncte din şase posibile, cu siguranţă, naţionala pregătită de spaniolul Joaquin (65 de ani) va aborda cu un alt elan meciul cu România de mâine.

Statistica ne dă fiori

Pe lângă forma bună a Armeniei, mai există un aspect care îngrijorează. În mod tradiţional, naţionala României a avut probleme cu cel de-al doilea meci, în diverse campanii de calificare. Acum, din cauza pandemiei, calendarul competiţional s-a comprimat şi mai mult. Şi, în premieră, partidele din preliminarii includ „triple“. Adică, trei meciuri programate în decurs de şapte zile, cum se întâmplă acum, în luna martie. Ceea ce înseamnă că echipele ajung epuizate, fizic şi mental, la ultima întâlnire. Iar pentru România, din păcate, această întâlnire e şi în deplasare, tocmai la Erevan.

Am bătut doar naţionale „liliputane“ în al doilea meci

Ca să vedem cum ne-am descurcat, în precedentele campanii de calificare, când am avut „duble“ în decurs de trei, patru zile, am luat la puricat meciurile naţionalei din ultimii cinci ani. Ce ne spune statistica? Am avut opt „duble“ în preliminariile turneelor finale de Euro sau de Campionat Mondial din care reiese că:

*Niciodată n-am legat două victorii.

*Am avut patru „duble“ în care am strâns patru puncte.

*În opt partide, doar în trei rânduri am bătut în cel de-al doilea meci: de două ori cu Malta şi o dată cu Feroe.

Armenia are un antrenor cu mare experienţă, reuşeşte să scoată maximum de la ei. Am văzut ultimele opt partide. Cred că vom avea ceva probleme. Niciodată nu ne-au plăcut genul acesta de echipe. Mirel Rădoi selecţioner România



România, în „dublele“ din ultimele preliminarii

Data Campanie Rezultate

Euro 2020

18/11/19 Spania - România 5-0

15/11/19 România - Suedia 0-2

15/10/19 România - Norvegia 1-1

12/10/19 Feroe - România 0-3

08/09/19 România - Malta 1-0

05/09/19 România - Spania 1-2

10/06/19 Malta - România 0-4

07/06/19 Norvegia - România 2-2

26/03/19 România - Feroe 4-1

23/03/19 Suedia - România 2-1

CM 2018

08/10/17 Danemarca - România 1-1

05/10/17 România - Kazahstan 3-1

04/09/17 Muntenegru - România 1-0

01/09/17 România - Armenia 1-0

11/10/16 Kazahstan - România 0-0

08/10/16 Armenia - România 0-5





Preliminarii CM 2022, grupa J

Duminică

România - Germania 0-1

Macedonia de Nord - Liechtenstein 5-0

Armenia - Islanda 2-0

Clasament

1. Germania 2 2 0 0 4-0 6

2. Armenia 2 2 0 0 3-0 6

3. Macedonia 2 1 0 1 7-3 3

4. România 2 1 0 1 3-3 3

5. Islanda 2 0 0 2 0-5 0

6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-6 0

*Se califică direct la turneul final câştigătoarea din fiecare grupă. Ocupantele locurilor secunde, zece la număr, alături de două naţionale venite din Liga Naţiunilor, vor merge la baraj. Aceste 12 echipe se vor lupta pentru ultimele 3 locuri disponibile pentru Europa la CM 2022.

Următoarea etapă (mâine):

*Armenia - România (19.00, Pro TV)

*Germania - Macedonia de Nord (21.45)

*Liechtenstein - Islanda (21.45)