România, trei medalii la Mondialele de culturism şi fitness

Imnul „Deşteaptă-te, române!” a răsunat în Palau Firal i de Congressos pentru Emil Giurgiu (categoria 40-44 ani, sub 70 kg). Costin Ilinca (Men’s Physique, peste 50 ani) şi Andrei Alexandrescu (40-44 ani, sub 80 kg) au cucerit argintul.





Lotul tricolorilor a fost condus de antrenorii Cristian Firică şi Costel Torcea, ultimul fiind şi concurent la cat. Bodybuilding 50-54 ani, sub 80 kg. Din delegaţie au mai făcut parte: Adina Ivaşcu, Daniela Martinescu, Otilia Zaharia, Iuliana Giurgiu, Valentin Olaru, Florentin Corbeanu, Florina Babota, Oniţă Caracudă – sportivi; Sorin Moisă – kinetoterapeut, Adrian Nedelcu – secretar general şi arbitrul internaţional Călin Brehaiţă.





„Este performanţa carierei pentru mine şi încununează un an excepţional în care am mai ieşit campion balcanic şi european. M-am antrenat din greu şi am muncit enorm de mult pentru acest aur deoarece nivelul a fost unul ridicat la Mondiale. Am avut la această competiţie un japonez de peste 80 ani şi, dacă Dumnezeu vrea, poate reuşesc şi eu să concurez la acea vârstă”, a declarat după victorie brăileanul Emil Giurgiu.





„Sunt foarte bucuros deoarece ne-am îndeplinit obiectivul cu care am plecat la această competiţie. Am reconfirmat că suntem pe drumul cel bun”, a punctat şi Gabriel Toncean, preşedintele FRCF.





Şi-a umflat muşchii lângă Balonul de Aur!

Preşedintele federaţiei a fost lider de galerie la Tarragona pentru culturişti, dar şi pentru Barcelona, echipa sa favorită. Gabriel Toncean, cel propus recent chiar pentru funcţia de Ministru al Sportului, a asistat la super-show-ul lui Messi&Suarez contra Mallorcăi şi a cântat cu patos imnul catalanilor.





„Messi este o mare excepţie în sport!”

Fost fotbalist la ligiile inferioare în tinereţe, şeful de la culturism şi fitness spune că factorul fizic este acum predominant în sportul mondial în mileniul 3.

„Messi este o mare excepţie în lumea sportului, reuşeste să compenseze prin tehnicitate şi explozia nativă, lipsa unui fizic impresionant”





România va organiza în octombrie 2020, la Târgu Mureş, Campionatul Mondial pentru juniori. În 2017, la Bistriţa, ţara noastră organiza în premieră această competiţie si stabilea un record de participanţi, 558 sportivi.