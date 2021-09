România participă, din nou, la cea mai intensă cursă: The Speed Project Do It Yourself 2021

Dat fiind contextul epidemiologic, anul trecut, a luat naştere The Speed Project Do It Yourself (TSP DIY), cursa care le-a permis tuturor alergătorilor de pe glob să concureze din diferite colţuri ale lumii. Echipa adidas Runners Bucharest, antrenată de maratonistul Alexandru Corneschi, a ocupat locul 20 în lume, din 63 de echipe înscrise, cu 415 kilometrii alergaţi în 31 de ore şi 15 minute.

În acest an, echipa adidas Runners Bucharest, formată din 6 alergători (4 băieţi şi 2 fete), ia pentru a doua oară startul cursei The Speed Project Do It Yourself, în Bucureşti.

Pe 4 şi 5 septembrie, cei 6 curajoşi vor alerga încontinuu, având drept obiectiv acumularea unui număr cât mai mare de kilometri, în 29 de ore şi 51 de minute, recordul ediţiei trecute.

Maratonistul Alexandru Corneschi, singurul român care a trăit până în prezent experienţa The Speed Project din Statele Unite ale Americii, aleargă alături de adidas Runners Bucharest, fiind şi căpitanul comunităţii de alergători.

Presupunând o provocare pentru orice sportiv, anduranţă şi muncă în echipă, The Speed Project Do It Yourself e evenimentul începutului de toamnă mult aşteptat de alergătorii din întreaga lume. După performanţa din 2020, echipa adidias Runners Bucharest se pregăteşte să ia, din nou, startul cursei. Succesul echipei care a reprezentat România în această cursă s-a datorat determinării echipei de alergători şi pregătirii fizice coordonate de maratonistul Alexandru Corneschi. Alex a fost singurul român care a trăit experienţa autentică The Speed Project, clasându-se pe locul al doilea în cursa din 2019, care a avut loc în SUA, iar anul acesta va alerga alături de adidas Runners Bucharest.

Pentru ediţia din 2021, echipa adidas Runners Bucureşti şi-a propus să parcurgă un traseu asemănător şi va alerga timp de 29 de ore şi 51 de minute în Capitală şi în împrejurimile acesteia. Toţi iubitorii sportului sunt invitaţi să susţină echipa de-a lungul cursei sau pe grupul de Facebook adidas Runners Bucharest.

Traseul ales va fi parcurs pe două segmente – de zi şi de noapte.

Traseul pe timp de zi: Statuia Charles De Gaulle - Bulevardul Aviatorilor - Şoseaua Pipera – Voluntari – Tunari – Dimieni – Baloteşti – Corbeanca – Tamaşi – Buftea - Mogoşoaia – Bulevardul Poligrafiei – Arcul de Triumf – Statuia Charles De Gaulle.

Traseul pe timp de noapte: Statuia Charles De Gaulle – Arcul de Triumf - Şoseaua Bucureşti-Ploieşti – Bulevardul Aerogării – Bulevardul Beijing - Bulevardul Aviatorilor – Arcul de Triumf – Bulevardul Kiseleff – Calea Victoriei – Universitate – Piaţa Romană - Piaţa Victoriei - Bulevardul Aviatorilor -Statuia Charles De Gaulle.

Alexandru Corneschi, campionul României la proba de 50 km, e căpitanul comunităţii adidas Runners Bucharest şi antrenor al echipei în cadrul The Speed Project Do It Yourself. În ediţia de anul acesta, el va antrena, dar va şi alerga alături de echipa sa.

„The Speed Project e o provocare pentru orice alergător, profesionist sau amator. În 2019, alături de alţi cinci alergători ai comunităţii globale adidas Runners, am străbătut distanţa de 550 de kilometri dintre Los Angeles şi Las Vegas, în doar 34 de ore şi 14 minute, cu un ritm de 3:44/km. Anul trecut, am fost antrenor şi coordonator al echipei adidas Runners Bucharest şi am trăit o experienţă extraordinară. Sunt foarte mândru că am reuşit să ocupăm locul 20 în lume, din 63 de echipe înscrise, cu 415 kilometri alergaţi în 31 de ore şi 15 minute. În 2021, am decis să ducem povestea mai departe. Astfel, anul acesta voi antrena, dar voi şi alerga alături de echipa adidas Runners Bucharest. Sunt convins că va fi mult mai dificil, dar ştiu că am alături de mine cinci alergători motivaţi, încrezători şi pregătiţi pentru cele două zile ale cursei. Mi-a fost dor de alergarea în cadrul TSP şi abia aştept să trăiesc experienţa în Bucureşti. Vom alerga în condiţii de trafic normal, vom prinde răsăritul pe traseu, dar şi căldura zilei, iar oboseala îşi va face simţită prezenţa. Însă, cel mai important lucru e că vom trăi toate acestea împreună şi abia aştept ziua de 4 septembrie!֧“, a declarat Alexandru Corneschi, căpitan adidas Runners Bucharest.

Startul adidas Runners Bucharest în cursa The Speed Project Do It Yourself, Bucureşti – 4 septembrie, ora 14:00, Piaţa Charles de Gaulle.

Finish – duminică, 5 septembrie, în jurul orei 19:51, Piaţa Charles de Gaulle.

Despre adidas Runners Bucharest

adidas Runners reprezintă o mişcare globală de alergare, lansată de către adidas în oraşe-cheie din întreaga lume, precum Londra, Viena, Berlin, Atena sau Bucureşti. Prin această iniţiativă, brand-ul îşi propune să energizeze, sprijine şi să-i unească pe pasionaţii de alergare de pretutindeni.

Deschis publicului în septembrie 2017, adidas Runners Bucharest se adresează oricui îşi doreşte să adauge un strop de distracţie prin alergare în programul zilnic. Iubitorii mişcării pot alerga în fiecare zi de joi a săptămânii, în Parcul Herăstrău, începând cu ora 19:00, dar şi în zilele de marţi, în Parcul Izvor, ora 19:00. Toate alergările şi evenimentele speciale ale comunităţii se regăsesc în aplicaţia adidas Running şi pe grupul de Facebook adidas Runners Bucharest.

În comunitatea adidas Runners Bucharest, sesiunile sunt conduse de căpitanii Anca Bucur şi Alexandru Corneschi. Ambii căpitani vin cu o experienţă şi know-how semnificative şi relevante pentru proiect.

Despre Alexandru Corneschi

Alex Corneschi are 30 de ani şi practică atletismul de aproape 16 ani, iar în acest timp a reuşit să participe la majoritatea probelor de alergare, de la ştafeta de 4 x 400m până la curse de ultramaraton. Este campionul României la proba de 50 km deţinând recordul naţional la această probă. Se antrenează zilnic, reuşind, astfel, să acumuleze până la 850 km pe lună.

De 4 ani, alături de Anca Bucur, este capitan al comunităţii adidas Runners Bucharest, o comunitate plină de oameni pozitivi şi dornici de a face mişcare.

Alex este singurul român care a participat la competiţia The Speed Project din SUA. Anul acesta, va antrena şi va alerga alături de echipa adidas Runners Bucharest la a doua ediţie TSP DIY, ce se desfăşoară în toate colţurile lumii.

Alexandru Corneschi - palmares personal:

The Speed Project 》 (Los Angeles - Las Vegas) – 550km – 34:14:45

50km》Campionatul National 2021 2:52:27 Record Naţional

42km》Maratonul Berlin 2019 -2:18:12

21km》1:05:21 Semimaratonul Varşovia 2018

10.000m》29:56 Campionatul National – Piteşti 2019 5000m》14:25 Campionatul Naţional - Piteşti 2019

3000m 》 8:12:42 Campionatul Balcanic 2021(Serbia)

1500m》3:52:30 Campionatul Naţional Sala 2021