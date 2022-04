România, lăsată fără vedetele ei la tenis feminin: Cu ce echipă a plecat Tecău în Polonia

Meciurile de baraj de săptămâna viitoare vor trimite echipele învingătoare la Turneul final din cadrul „Billie Jean King Cup“, fosta Fed Cup, care va avea loc, în perioada 11-12 noiembrie.

Un bilet la această competiţie va fi disputat de Polonia şi România, învinsa urmând să joace apoi un alt baraj pentru rămânerea în Grupa Mondială.

Deşi miza sportivă e foarte mare, iar România a avut, în 2019, o semifinală de Fed Cup, pierdută, la limită, în Franţa, de această dată, echipa feminină e părăsită de vedetele ei. Pentru că Sorana Cîrstea (26 WTA) a refuzat convocarea, după cum „Adevărul“ a scris aici, iar Simona Halep (20 WTA) s-a accidentat, urmând să revină pe teren, abia spre finalul lunii aprilie.





Ultima retragere a venit din partea Gabrielei Ruse (55 WTA), care a explicat ce a păţit pentru Agerpres: „M-am chinuit cu pneumonia după ce am avut COVID-19 întreaga lună februarie şi chiar am jucat la Dubai pe antibiotice. M-am simţit mai bine la Miami, dar am avut dificultăţi de a juca mai mult de două ghemuri la rând. Totuşi, la Charleston m-am simţit lentă, stoarsă de energie şi m-am chinuit când jocul s-a prelungit. Investigaţiile efectuate au arătat o inflamaţie a inimii. Corpul meu are nevoie de odihnă şi de o revenire treptată la efort. Am fost nevoită să iau dificila decizie de a mă retrage din Billie Jean Cup şi nu voi mai juca în următoarele săptămâni“.

În aceste condiţii, lotul convocat de Hora Tecău, aflat la meciul său de debut, în calitate de căpitan-nejucător, e format din:

*Irina Begu (66 WTA)

*Mihaela Buzărnescu (122 WTA)

*Monica Niculescu (311 WTA la simplu, 44 WTA la dublu)

*Raluca Olaru (41 WTA la dublu)

De partea cealaltă, Polonia se bazează pe cea mai bună jucătoare a lumii, la ora actuală: Iga Swiatek, cu 17 victorii la rând. Iată lotul convocat de Dawid Celt:

*Iga Swiatek (1 WTA)

*Magda Linette (64 WTA)

*Magdalena Frech (87 WTA)

*Alicja Rosolska (59 WTA la dublu)

*Maja Chawalinska (263 WTA, 280 WTA la dublu)

Ce a spus Horia Tecău la plecarea în Polonia?

*Ne-am fi dorit să avem o echipă completă, dar ne pregătim, cât de bine putem, cu echipa actuală. Am încredere că putem face această surpriză de a învinge Polonia. Ne bazăm pe Monica Niculescu, e o jucătoare importantă în echipa noastră. O să încercăm să fim cât de bine putem în ziua meciului.

*Pe Iga Swiatek am avut ocazia să o văd în multe meciuri, în ultimele săptămâni, şi la Miami şi vizualizând multe meciuri în reluare. E foarte important cum va gestiona această nouă situaţia de a fi lider mondial. Sper să folosim asta în favoarea noastră.