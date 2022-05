România se alătură familiei L’Étape by Tour de France

L’Étape România by Tour de France este o competiţie destinată atât cicliştilor cu experienţă, cât şi amatorilor, la care sunt aşteptaţi pasionaţi din toată ţara şi din străinătate, ce vor concura pe trei trasee pentru toate abilităţile, dezvoltate de echipa MPG împreună cu experţii Tour de France. Acestea vor marca locuri emblematice din Bucureşti, scopul conceptului internaţional fiind acela de a descoperi destinaţii interesante pe două roţi, simţindu-te, totodată, precum un ciclist în Turul Franţei. În Piaţa Constituţiei va fi amenajat L’Étape România by Tour de France Village, deschis pentru public pe 27 august, iar pe 28 august, în ziua competiţiei, arealul va fi destinat exclusiv participanţilor în cursă şi festivităţii de premiere.

“Suntem onoraţi să aducem L’Étape by Tour de France în România, un brand legendar, unic în lume. Punem, astfel, Bucureştiul pe harta ciclismului mondial, cu numărul 20 în cursa de expansiune a acestui proiect internaţional cu aproape 30 de ani vechime. Invităm comunitatea cicliştilor din ţară şi din străinătate să trăiască experienţa şi aventura marilor campioni, în prima cursă L’Étape by Tour de France din România, care va spune întregii lumi povestea pe bicicletă a Micului Paris. Mulţumim tuturor autorităţilor şi sponsorilor fără de care acest vis nu putea deveni realitate”, declară Tudor Ştefan Mocuţa, CEO MPG.

Atât cei care concurează, cât şi turiştii şi locuitorii Capitalei vor avea parte pe perioada competiţiei de numeroase surprize destinate acestui eveniment unic în ţara noastră:

•cele trei curse vor fi: The Race de 85 km (2 x loop), The Ride de 42 km (1 x loop) şi The CITY ADVENTURE de 14 km, pentru adulţi şi copii.

•participanţii vor putea descoperi, pornind din imediata vecinătate a Pieţei Constituţiei, de pe Bd. Unirii şi atingând artere importante precum Calea Victoriei, Bulevardul Kiseleff şi Bulevardul Libertăţii, puncte de atracţie ce emană istorie: Arcul de Triumf, Palatul Parlamentului, Palatul C.E.C., clădirea impozantă a Primăriei Municipiului Bucureşti, Casa Armatei sau Ateneul Român.

•L’Étape România by Tour de France Village va spune tuturor povestea brandului legendar prin intermediul unei expoziţii şi a numeroaselor activări tematice, urmând ca, pe 28 august, cicliştii să devină regi pe două roţi pentru o zi, trăind emoţia acestei competiţii iconice în aceleaşi condiţii de cursă ca şi profesioniştii, de la punctul de start până la linia de sosire, întrecându-se pe cele trei trasee pentru a obţine celebrul tricou galben, simbol al victoriei, excelenţei, pasiunii şi determinării.

Turul Franţei reprezintă cea mai renumită cursă de ciclism din lume, urmărită în fiecare an cu pasiune de milioane de fani de pe întreg mapamondul. Evenimentul sportiv devenit legendă a debutat în 1903, iar conceptul L’Etape by Tour de France s-a născut în 1993 în mod natural, din dorinţa de a da o şansă cicliştilor amatori de a trăi această experienţă unică.

„Datorită celor patru biciclişti români care au participat la Turul Franţei în 1936, România a stabilit o veche legătură cu Turul Franţei. De câţiva ani, ciclismul este în plină expansiune în ţara voastră, prin dezvoltarea curselor profesioniste şi a antrenamentului constant, pe lângă creşterea audienţelor şi a notorietăţii Turului Franţei. Din toate aceste motive, noi, cei de la ASO (organizatorul Tour de France) suntem convinşi că România merită să fie printre cele 20 de ţări ale seriei L’Étape by Tour de France. Participanţii vor trăi experienţa supremă pentru cicliştii amatori, având şansa de a experimenta legenda Turului Franţei şi de a se provoca unii pe alţii, pedalând prin peisaje şi trasee uimitoare din capitala României. Succes tuturor participanţilor!” a declarat Kévin Quiniou , Head of L’Étape by Tour de France - Amaury Sport Organisation (ASO)

Race Village va conţine un muzeu în aer liber al acestui brand, zonă de încălzire, food-court, asistenţă mecanică pentru ciclişti, zonă de masaj, zonă de premiere cu scenă şi numeroase activări interesante realizate de sponsorii şi partenerii evenimentului.

Evenimentul se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia de Cultură, Învăţământ, Turism şi PROEDUS. Partenerii instituţionali care susţin evenimentul sunt Ambasada Franţei, Ministerul Sportului şi Federaţia Română de Ciclism.

Cătălin Mocuţa, Kevin Quiniou (de la stânga), alături de Alex Ciocan (dreapta)

Numeroase companii s-au alăturat ca sponsori, în timp ce titulatura de partener principal revine CATENA. „La 22 de ani de existenţă, Catena, un brand autentic românesc, susţine un brand iconic cu o istorie de aproape trei decenii. Ne bucurăm să facem parte din marea comunitate sportivă a unui brand de notorietate mondială, susţinând pasiunea şi excelenţa în sport. Suntem convinşi că, pe lângă componentele de competiţie şi motivaţie, L’Étape România by Tour de France va reuşi, cu fiecare ediţie în parte, să transforme pasiunea pentru ciclism într-o stare de spirit, într-un limbaj al stilului de viaţă sănătos. Şi pentru că ne dorim ca toţi cei pasionaţi de sport să transmită acest mesaj al vieţii echilibrate şi sănătoase, ne-am alăturat cu Farmacia inimii ca Partener Principal al acestui proiect îndrăzneţ, plin de adrenalină şi emoţie”, a declarat Daniel Enache, Director Filială Catena Bucureşti.