Reghecampf, culisele unei demiteri cu scandal: De ce a fost nevoit să plece de la Craiova

Craiova stă pe un butoi cu pulbere! Spre finalul sezonului, conducerea a „fiert”, iar acum suporterii sunt revoltaţi. Şi, ca de obicei, urmează un sezon în care cupa şi campionatul vor fi obiectivul.

În Bănie, supărările, atât cele ale conducerii, cât şi ale fanilor, sunt legate de acelaşi personaj: Laurenţiu Reghecampf. Doar că şefii au fost profund dezamăgiţi, atât de rezultatele echipei în mandatul lui „Reghe“, cât şi de comportamentul acestuia în afara terenului, pe când suporterii sunt furioşi că antrenorul de 46 de ani tocmai a fost schimbat cu László Balint (43 de ani).

Cum s-a ajuns însă aici, la această situaţie tensionată? A explicat patronul Mihai Rotaru, la Digi Sport, într-o intervenţie aproape fără precedent pentru un conducător cu apariţii mediatice destul de rare.

Reproşuri pe bandă: tehnic, tactic, comportamental!

Chiar dacă, aparent, Reghecampf s-a despărţit în condiţii amiabile de Craiova, primind şi 180.000 de euro pentru rezilierea contractului înainte de termen, e clar că relaţiile au fost extrem de tensionate până s-a produs această ruptură.

„Aşa cum a spus şi Laurenţiu, noi mergeam în dreapta, el în stânga. La Craiova am impus o rigurozitate strictă. Eu îmi doresc lucruri clare, disciplinate. Îmi doresc mult mai mult! A fost o decizie luată împreună cu domnul Cârţu (n.r. – preşedintele Sorin Cîrţu), cu domnul Copilu (n.r. – preşedintele executiv, Marian Copilu). Am zis că vrem o mai bună organizare. Noi am vrut ce ţinea de organizarea din afara echipei, de staff. Să fie ceas elveţian! Aşa cum e totul la acest club, când vorbim despre salarii, transport, marketing. Am putea să întârziem şi noi, să oferim o calitate inferioară la medicamentaţie, la alimentaţie, dar nu facem asta“, şi-a început Rotaru lista reproşurilor la adresa fostului antrenor.

Apoi, finanţatorul Craiovei a lăsat de înţeles că, dincolo de lipsa rezultatelor, în decizia despărţirii de „Reghe“ a contat şi comportamentul acestuia în afara terenului.

„Nu e plăcut ca echipa ta să fie asociată în spaţiul public cu astfel de evenimente (n.r. – divorţul cu scandal al lui Reghecampf de Anamaria Prodan). Laur n-a greşit cu absolut nimic faţă de club, dar nu e plăcut ce s-a întâmplat. Apoi, nu mi-a plăcut că a fost la «Fiţă cu Adiţă», la Craiova. A fost invitat la acel podcast. Am concediat şi ofiţerul de presă după acel moment (n.r. – petrecut chiar în cantonamentul Craiovei!). Mi-a părut rău pentru el, dar noi nu vrem acel tip de expunere. N-am zis că e grav, dar noi vrem altă abordare“, a continuat Rotaru (foto).

Acesta a insinuat că nici calitatea muncii depuse de Reghecampf n-a fost pe placul conducerii.

„Cel mai aproape de ceea ce ne-am dorit noi, la Craiova, a fost Devis Mangia. Muncea de la 9 dimineaţa până seară. Făcea antrenament de 4-5 ore, apoi mâncau şi treceau la pregătirea următorului antrenament. Era un maniac al detaliilor. Aceste lucruri puteau face diferenţa. Nu vreau să facem comparaţii. Mangia muncea mult mai mult şi mai organizat decât orice alt antrenor“, a spus finanţatorul oltenilor.

Rotaru a explicat apoi motivele pentru care l-a ales pe László Balint, antrenor care a şi fost prezentat deja, la Craiova: „Am zis că vrem rigurozitate, organizare, iar din informaţiile noastre, Balint e un tip foarte meticulos. Noi ne-am dorit agresivitate la Craiova. Echipele lui Balint au dat dovadă de acest lucru. Toţi ne uităm la fotbal. UTA (n.r. – fosta echipă a lui Balint) a avut cele mai mari ghinioane. Au ratat exasperant şi împotriva noastră. Nouă ar fi trebuit să ne dea 6-7 goluri“.

E revoltă la Craiova. Suporterii cred că am făcut greşeli peste greşeli. Noi sperăm ca timpul să ne dea nouă dreptate. Niciodată n-am fost contestaţi ca acum. Noi trebuie să demonstrăm că ne-am făcut treaba bine. Mihai Rotaru finanţator CS U Craiova

Anamaria Prodan, dezlănţuită: „N-ai voie să faci astfel de golănii!“

Dacă plecarea lui Reghecampf de la Craiova e, până la urmă, un subiect normal, având în vedere că în viaţa antrenorilor se petrec multe schimbări, pe de altă parte, fascinează modul în care fosta soţie a lui „Reghe“ îl distruge, periodic, pe acesta! Cândva, Reghecampf era „soarele meu“ pentru Anamaria Prodan (49 de ani). După divorţul zgomotos de la începutul anului, aceasta nu ratează niciun prilej de a-şi călca în picioare fostul soţ. Ieri, într-o intervenţie la GSP Live, Prodan a spus de ce a renunţat Craiova la „Reghe“.„Craiova l-a dat afară pentru că nu şi-a îndeplinit obiectivele. Simplu! Mihai Rotaru i-a dat o şansă lui Laurenţiu. Tot repectul pentru asta, Laur nu mai câştigase absolut nimic, când Mihai i-a întins mâna. Rotaru nu suportă viaţa destrăbălată. Reghecampf trebuia să ştie lucrurile astea, să nu apară la emisiuni mondene. Nu era momentul, la ce situaţie avea, pentru golănii de genul ăsta, cu amante şi şedinţe foto. Îl aduce în cantonament pe Tzancă Uraganu sau vorbeşte cu el şi se pune pe Instagram (n.r. - manelistul l-a sunat şi i-a făcut o dedicaţie live). Pe bune? N-ai voie!“, a tunat Anamaria, în emisiunea moderată de Costin Ştucan.

