Quique Setien, prezentat oficial. Povestea celui care a ajuns de la plimbatul vacilor la antrenarea echipei FC Barcelona

Quique Setien a fost prezentat, în mod oficial, drept noul antrenor al FC Barcelona, prilej prin care a vorbit despre obiectivele sale. Gruparea de pe Camp Nou este lider în La Liga, la egalitate de puncte cu Real Madrid, având un bilanţ de 12 victorii, patru remize şi trei înfrângeri.

„Ieri, m-am plimbat lângă vacile din oraşul meu natal, astăzi antrenez Barcelona. Este o zi specială pentru mine, simt entuziasm şi dorinţă. Barcelona este o echipă pe care nu o voi putea îmbunătăţi niciodată, acesta este maximul. Am avut o relaţie bună cu Ernesto Valverde, apreciez munca depusă şi principiile sale. Voi încerca să comunic cu el, sunt multe lucruri care ne leagă.

Mi-a lăsat echipa pe primul loc. Am vorbit cu jucătorii, am avut primul contact cu ei şi dispoziţia lor este extraordinară. Multe lucruri pe care le voi propune ei le ştiu deja. Trebuie să păstrăm exigenţele, să muncim zi de zi, ca să nu ne mai scape victorii sigure, cum a fost cu Atletico, în Supercupă. Ştim cu toţii cum joacă echipele pregătite de mine. Apăr mereu ce fac şi dacă trebuie să mor pe mâna mea, o fac. Voi îmbunătăţi tot ce se poate îmbunătăţi şi voi încerca să scot maximum de la fiecare jucător.

(...) Acest club nu are alt drum. Trebuie să încerce an de an să câştige tot, pe lângă să joace bine. Cel mai bun mod de a câştiga e să joci bine. (...) Astăzi, antrenez cel mai bun jucător din lume, pe Messi. Am vorbit cu el şi i-am zis că una este admiraţia, alta realitatea. Sunt sigur că vom avea o relaţie extraordinară. (...) Filosofia Barcelonei nu se va schimba”, a declarat Quique Setien.