Praful s-a ales de Barcelona: Borne şocante atinse de catalani

Pe scurt, Barcelona a ajuns o echipă de neprivit pentru cei care o simpatizează. Eşecul de la Lisabona, 0-3 cu Benfica, a furnizat o serie de borne nemaiîntâlnite în istoria catalanilor:

*Pentru prima dată, formaţia blau-grana are zero puncte şi zero goluri marcate, după două etape în grupele Ligii Campionilor.

*În cele două partide cu Bayern (0-3) şi cu Benfica (0-3), Barcelona n-a avut niciun şut pe spaţiul porţii. Altă premieră şocantă pentru spanioli!

*La Lisabona, Barcelona a suferit cel mai dur eşec în faţa unei formaţii din Portugalia în toată istoria ei. Până miercuri seară, ultimul succes al Benficăi într-o partidă cu Barcelona data din 1961. Atunci, în finala Cupei Campionilor Europeni, găzduită de Berna, Benfica a învins Barcelona cu 3-2.

*Bilanţul Barcelonei, în ultimele cinci partide disputate în Liga Campionilor e unul îngrozitor: 0 victorii, 1 egal, 4 înfrângeri, golaveraj: 2-14!

Cu asemenea cifre, actuala campanie din Ligă pare a fi deja compromisă pentru Barcelona. Statisticienii au şi explicat de ce:

*În ultimii 15 ani, au fost doar patru cluburi care au pornit în grupe, fără să aibă măcar un şut pe spaţiul porţii în primele lor două meciuri: BATE Borisov (Belarus), Dinamo Zagreb (Croaţia), Benfica (Portugalia) şi acum Barcelona. Primele trei grupări au terminat faza grupelor pe ultimul loc, de fiecare dată!

Dacă te-ai uitat la Barcelona în ultimii ani, această echipă fără Messi e exact aşa cum ţi-ai fi imaginat că va arăta. Gary Lineker fost internaţional englez

Liga Campionilor, etapa a II-a

Grupa A

PSG - Man. City 2-0

Leipzig - Club Brugge 1-2

Clasament

1. PSG 2 1 1 0 3-1 4

2. Club Brugge 2 1 1 0 3-2 4

3. Man. City 2 1 0 1 6-5 3

4. Leipzig 2 0 0 2 4-8 0

Grupa B

Porto - Liverpool 1-5

AC Milan - Atl. Madrid 1-2

Clasament

1. Liverpool 2 2 0 0 8-3 6

2. Atl. Madrid 2 1 1 0 2-1 4

3. Porto 2 0 1 1 1-5 1

4. AC Milan 2 0 0 2 3-5 0

Grupa C

Ajax - Beşiktaş 2-0

Dortmund - Sporting 1-0

Clasament

1. Ajax 2 2 0 0 7-1 6

2. Dortmund 2 2 0 0 3-1 6

3. Beşiktaş 2 0 0 2 1-4 0

4. Sporting 2 0 0 2 1-6 0

Grupa D

Şahtior - Inter 0-0

Real Madrid - Sheriff 1-2

Clasament

1. Sheriff 2 2 0 0 4-1 6

2. Real Madrid 2 1 0 1 2-2 3

3. Inter 2 0 1 1 0-1 1

4. Şahtior 2 0 1 1 0-2 1





Grupa E

Bayern - Dinamo Kiev 5-0

Benfica - Barcelona 3-0

Clasament

1. Bayern 2 2 0 0 8-0 6

2. Benfica 2 1 1 0 3-0 4

3. Dinamo Kiev 2 0 1 1 0-5 1

4. Barcelona 2 0 0 2 0-6 0





Grupa F

Atalanta - Young Boys 1-0

Man. United - Villarreal 2-1

Clasament

1. Atalanta 2 1 1 0 3-2 4

2. Young Boys 2 1 0 1 2-2 3

3. Man. United 2 1 0 1 3-3 3

4. Villarreal 2 0 1 1 3-4 1





Grupa G

Salzburg - Lille 2-1

Wolfsburg - Sevilla 1-1

Clasament

1. Salzburg 2 1 1 0 3-2 4

2. Sevilla 2 0 2 0 2-2 2

3. Wolfsburg 2 0 2 0 1-1 2

4. Lille 2 0 1 1 1-2 1





Grupa H

Zenit - Malmo 4-0

Juventus - Chelsea 1-0

Clasament

1. Juventus 2 2 0 0 4-0 6

2. Chelsea 2 1 0 1 1-1 3

3. Zenit 2 1 0 1 4-1 3

4. Malmo 2 0 0 2 0-7 0

*Primele două clasate vor merge în optimile Ligii Campionilor, iar ocupantele locurilor 3 îşi vor continua parcursul în Liga Europa.