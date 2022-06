Popovici, crescut de nişte părinţi model: Dezvăluire despre mama lui David şi o decizie luată în familie

Nu o dată s-a spus că, în România, părinţii care îşi dau copilul la sport ajung, din păcate, să-i facă foarte mult rău pe parcurs.

Pe lângă un comportament inadecvat, lipsit de eleganţă, în timpul şedinţelor de antrenament la care asistă, mulţi părinţi au şi prostul obicei de a pune presiune, atât pe copil, cât şi pe antrenori, disperaţi să-şi îndeplinească propriul vis, acela de a-şi vedea copilul devenind un mare sportiv de performanţă.

Nu toţi cei care se apucă de sport însă devin David Popovici sau Simona Halep. Şi, oricum, sportul nu înseamnă doar medalii, trofee şi recorduri mondiale. Părinţii lui David Popovici au înţeles acest lucru şi, de-a lungul carierei băiatului, au ţinut doar să-i dea sprijin. În rest, au stat în umbră, motiv pentru care au şi luat o decizie importantă în familie: să nu facă turul televiziunilor, să nu aibă apariţii mass-media, lăsând ca David şi antrenorul său, Adrian Rădulescu, să se ocupe de relaţia cu presa.

De asemenea, mama lui David, Georgeta, a ţinut să facă un curs antidoping pentru a putea înţelege mai bine acest fenomen. Dezvăluirea a fost făcută de fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale Antidoping (ANAD), Cristi Balaj, la Orange Sport.

Ce a povestit Cristi Balaj?

*David a fost sprijinit şi trebuie părinţii felicitaţi pentru acest lucru. Au fost extrem de preocupaţi, atenţi la pregătirea lui.

*Ţin minte, când eram preşedinte la antidoping, îmi povesteau colegii mei de la departamentul de testare şi educaţie că doamna director a fost sunată, nu s-a plâns, a fost o apreciere că a sunat-o şi la două noaptea pentru că era diferenţa de fus orar, Popovici având concurs pe alt continent.

*Părinţii întrebau elegant dacă pot deranja, plus că noi eram în slujba sportivilor. Întrebau şi când foloseşte picături în ochi sau urechi, spray nazal pentru că substanţele interzise puteau să fie prezente, pot apărea greşeli, vezi cazul Andreei Răducanu, care a pierdut o medalie olimpică.

*Mai mult de atât, mama băiatului a făcut un curs de ofiţer de control antidoping, a şi plătit chiar dacă nu dorea să practice această meserie, doar din dorinţa de a învăţa exact cum şi care e modalitatea unui control doping tocmai pentru a nu greşi.